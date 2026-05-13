Младшая дочь 63-летнего Григория Лепса достигла возраста его бывшей возлюбленной

12 мая 2026 года младшей дочери народного артиста России Григория Лепса Николь исполнилось 19 лет, сообщает Zakon.kz.

По этому радостному событию исполнитель хита "Я поднимаю руки" поздравил наследницу и показал несколько архивных снимков.

Также к фотографиям певец добавил пару трогательных слов:

"С днем рождения, дочь! Счастья, здоровья! Всегда рядом!"

Сама же Николь отреагировала, оставив комментарий в виде красных сердец.

Примечательно, что в последние два года Лепс встречался с Авророй Кибой, которая младше него на 44 года и всего на год старше его дочери Николь.

Всего у Григория Лепса четверо родных детей от двух браков. Старшая дочь Инга (1984) родилась в браке со Светланой Дубинской, а дочери Ева (2002) и Николь (2007), а также сын Иван (2010) – во втором браке с Анной Шаплыковой.

В январе 2026 года Киба объявила о разрыве отношений с Лепсом.