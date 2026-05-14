Баян Алагузова против целительницы из Актобе: в соцсетях вспыхнул новый скандал
Свою историю она рассказала в Instagram.
"Социальные сети развязали людям языки. Люди пишут все, что приходит им в голову. В Актобе живет некая "целительница", которая в TikTok за деньги дает бата. Есть ли у нее лицензия на лечение людей? Платятся ли налоги? Это отдельный разговор. Но есть вещи, мимо которых нельзя проходить", – заявила продюсер.
По ее словам, на протяжении долгого времени в прямых эфирах целительница оскорбляла ее, Динару Сатжан и других людей, распространяла ложную информацию и утверждала, будто телеведущая получает "деньги от государства на свои проекты".
"Это ложь. И нарушение сразу нескольких статей Закона. Сейчас этим вопросом занимаются мои юристы. Я не позволю оскорблять меня. И не позволю распространять обо мне ложь. Если таким образом кто-то будет делать себе трафик, имейте в виду, что вас ждет суд. А после все мои расходы на адвокатов будут также взыскиваться с вас. Одну такую женщину я засудила", – написала Алагузова.
В комментариях под постом отметилась и оппонент продюсера.
"Я тебе покажу, что ты играешь с духами предков. Лицензия мне дана с того света! Я не тот лживый "целитель", каким ты меня считаешь! (...) Что касается негативной информации о вас, ко мне обращаются люди, которые хотят помочь Багдагуль ханым, и говорят, что готовы предоставить доказательства моих слов. Наоборот, предупреждаю: не позорьтесь и не теряйте свою репутацию", – ответила в комментариях целительница.
Казахстанцы стали спорить в соцсетях, но большинство все же оказались на стороне Алагузовой:
– Правильно! Удачи вам! Такие вещи необходимо пресекать! В отношении Динары Сатжан, как минимум, на уголовную статью она уже заработала себе…
– Кто-нибудь верит целителям в 21 веке?
– Короче, Кашпировский местного разлива.
– Баян Максатовна, вы правы, никто не имеет права оскорблять, клеветать на человека и называть всякими оскорбительными словами.
– Какая она целитель, если людей оскорбляет? Хорошо, что я TikTok не смотрю.
