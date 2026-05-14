Баян Алагузова против целительницы из Актобе: в соцсетях вспыхнул новый скандал

Популярный казахстанский продюсер, телеведущая и актриса Баян Алагузова гневно высказалась о целительнице из Актобе, что вызвало скандал в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Свою историю она рассказала в Instagram.

"Социальные сети развязали людям языки. Люди пишут все, что приходит им в голову. В Актобе живет некая "целительница", которая в TikTok за деньги дает бата. Есть ли у нее лицензия на лечение людей? Платятся ли налоги? Это отдельный разговор. Но есть вещи, мимо которых нельзя проходить", – заявила продюсер.

По ее словам, на протяжении долгого времени в прямых эфирах целительница оскорбляла ее, Динару Сатжан и других людей, распространяла ложную информацию и утверждала, будто телеведущая получает "деньги от государства на свои проекты".

"Это ложь. И нарушение сразу нескольких статей Закона. Сейчас этим вопросом занимаются мои юристы. Я не позволю оскорблять меня. И не позволю распространять обо мне ложь. Если таким образом кто-то будет делать себе трафик, имейте в виду, что вас ждет суд. А после все мои расходы на адвокатов будут также взыскиваться с вас. Одну такую женщину я засудила", – написала Алагузова.

В комментариях под постом отметилась и оппонент продюсера.

"Я тебе покажу, что ты играешь с духами предков. Лицензия мне дана с того света! Я не тот лживый "целитель", каким ты меня считаешь! (...) Что касается негативной информации о вас, ко мне обращаются люди, которые хотят помочь Багдагуль ханым, и говорят, что готовы предоставить доказательства моих слов. Наоборот, предупреждаю: не позорьтесь и не теряйте свою репутацию", – ответила в комментариях целительница.

Казахстанцы стали спорить в соцсетях, но большинство все же оказались на стороне Алагузовой:

– Правильно! Удачи вам! Такие вещи необходимо пресекать! В отношении Динары Сатжан, как минимум, на уголовную статью она уже заработала себе… – Кто-нибудь верит целителям в 21 веке? – Короче, Кашпировский местного разлива. – Баян Максатовна, вы правы, никто не имеет права оскорблять, клеветать на человека и называть всякими оскорбительными словами. – Какая она целитель, если людей оскорбляет? Хорошо, что я TikTok не смотрю.

Ранее Алагузова публично обратилась к единственному сыну мужа.