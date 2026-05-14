Баян Алагузова публично обратилась к единственному сыну мужа

Популярный казахстанский продюсер, телеведущая и актриса Баян Алагузова высказалась о 29-летнем сыне супруга Арсене Алагузове, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 13 мая 2026 года, заслуженный деятель Казахстана опубликовала в Instagram-Stories фрагмент интервью с участием 56-летнего Турсена Алагузова и его сына Арсена.

"Алагузов-младший вызывает большое уважение, у него все получается! Арсен, дорогой, будь достойным продолжателем бизнеса и рода твоего отца, и всей нашей семьи", – заявила 52-летняя Баян Алагузова, обращаясь к единственному сыну мужа.

Отметим, что у Турсена Алагузова четверо детей: Амина и Арсен (от первой супруги Ляйсиры Марат), Алиса и Алма (от нынешней жены Баян Алагузовой).

