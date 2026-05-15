Роза Зергерли перенесла концертный тур по Казахстану
Фото: Threads/rozazergerli
Концертный тур азербайджанской певицы Розы Зергерли по городам Казахстана перенесли на осень, сообщает Zakon.kz.
Ранее для встречи с казахстанскими поклонниками одна из самых популярных азербайджанок выбрала весну. Так, уже сегодня, 15 мая, казахстанский тур Зергерли должен был стартовать в Астане.
Об изменениях певица рассказала поклонникам 14 мая в своих соцсетях.
"До последнего момента мы ждали, что может что-то изменится и нам не придется отменять тур по Казахстану. Но сколько бы мы ни старались, я и организаторы, у нас не получилось осуществить его с 15 по 25 мая. Я вошла в положение моих организаторов. Там произошло небольшое несчастье", – обратилась к подписчикам певица.
С ее слов, подготовка шла полным ходом. Были подготовлены неимоверные костюмы и даже песня на казахском языке. Певица подтвердила, что билеты, купленные на май, будут действительны на сентябрьских концертах.
С 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия в Астане будет проходить международная выставка, посвященная Леонардо да Винчи.
