Продюсера Линды отправили под домашний арест

14 мая суд в Москве отправил продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова под домашний арест, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, речь идет о мошенничестве с авторскими правами.

"Постановлением суда от 14 мая 2026 года удовлетворено ходатайство следствия и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня 2026 года в отношении подозреваемого Кувшинова Михаила Анатольевича", – говорится в сообщении.

Конфликт между Максимом Фадеевым и Линдой тянется давно. Когда-то уроженка казахстанского города Кентау начинала свою музыкальную карьеру под руководством продюсера, но позже заявила, что он оказывал психологическое давление и запрещал петь ее же песни.

12 мая Михаила Кувшинова, певицу Линду и главу ООО "Профит" Дарью Шамову вызвали на допрос в рамках этого дела. Поводом стал конфликт артистки с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен "Ворона", "Песни тибетских лам" и других композиций, которые исполняла артистка.