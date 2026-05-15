#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
474.04
555.01
6.45
Культура и шоу-бизнес

Продюсера Линды отправили под домашний арест

Суд Линды и Максима Фадеева, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 07:00 Фото: Facebook/lindamusic.ru
14 мая суд в Москве отправил продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова под домашний арест, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, речь идет о мошенничестве с авторскими правами.

"Постановлением суда от 14 мая 2026 года удовлетворено ходатайство следствия и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня 2026 года в отношении подозреваемого Кувшинова Михаила Анатольевича", – говорится в сообщении.

Конфликт между Максимом Фадеевым и Линдой тянется давно. Когда-то уроженка казахстанского города Кентау начинала свою музыкальную карьеру под руководством продюсера, но позже заявила, что он оказывал психологическое давление и запрещал петь ее же песни.

12 мая Михаила Кувшинова, певицу Линду и главу ООО "Профит" Дарью Шамову вызвали на допрос в рамках этого дела. Поводом стал конфликт артистки с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен "Ворона", "Песни тибетских лам" и других композиций, которые исполняла артистка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Концерты Розы Зергерли в Казахстане
07:47, Сегодня
Роза Зергерли перенесла концертный тур по Казахстану
Михаила Хубутию отправили под домашний арест
20:10, 17 мая 2025
Напал с топором на бывшую: известного российского бизнесмена отправили под домашний арест
Певицу Линду вызвали на допрос по делу о мошенничестве
19:03, 12 мая 2026
Линду вызвали на допрос по громкому уголовному делу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Максим Павленко
07:42, Сегодня
Команда казахстанского вратаря потерпела поражение в матче плей-офф АХЛ
Даниил Медведев
07:20, Сегодня
Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга
Энтони Джошуа
06:59, Сегодня
Усик выразил уверенность, что Джошуа станет абсолютом
Янник Синнер
06:21, Сегодня
Определились полуфиналисты "Мастерса" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: