Напал с топором на бывшую: известного российского бизнесмена отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил бывшего министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутию под домашний арест. Мужчину подозревают в нападении на свою бывшую подругу Юлию Ван, сообщает Zakon.kz.

Суды общей юрисдикции заявили в Telegram, что Хубутия отправлен под домашний арест на срок один месяц и 11 суток. Суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Как пишут российские СМИ, бизнесмен якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу. После женщина обратилась в полицию в связи с избиением. Она утверждает, что бывший министр проник к ней в дом и пытался ее убить топором.

В отношении Михаила Хубутии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Михаила Хубутию считают одним из основателей российского оружейного бизнеса. Бизнесмену 58 лет, он родился в грузинском городе Зугдиди, получил в Москве два высших образования. В 1994 году открыл компанию "Кольчуга", развивал сеть оружейных магазинов в столице России. Спустя пять лет его назначили главой минторговли Подмосковья, где он работал до 2001 года. После этого перешел на другую работу: стал замруководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России. От предыдущих браков у Михаила Хубутии двое сыновей, один из них погиб в 2018 году. Бизнесмену принадлежит сигарный клуб "Варварка 3" в Москве, апарт-отель "Волга" на Большой Спасской.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в кровавом нападении вернули из Армении в Казахстан.