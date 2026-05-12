Линду вызвали на допрос по громкому уголовному делу

Певица Светлана Гейман, более известная как Линда, вместе со своим директором Михаилом Кувшиновым находится на допросе у следователя, сообщает Zakon.kz.

По данным источника РЕН ТВ, на допрос также вызваны Кувшинов, Линда и директор ООО "Профит" Дарья Шамова, связанная с Андреем Черкасовым – гендиректором музыкального издательства "Джем". По словам источника, участники процесса пока не выходили на связь.

Отмечается, что ситуация связана с уголовным делом в отношении Андрея Черкасова, который находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

