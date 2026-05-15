"Ой, что будет?": Игорь Крутой подогрел интригу вокруг казахстанца Alex Lim

Накануне, 14 мая 2026 года, казахстанский певец Александр Лим (более известен как Alex Lim) заинтриговал своих поклонников. Масла в огонь подлил российский композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram казахстанец опубликовал видео, где, по всей видимости, он пишет кому-то сообщение. Сначала Alex написал "привет", но тут же удалил это, затем написал "ну как ты там?", но тоже удалил. В итоге он написал "...мой привет тебе издалека..." и отправил сообщение, не раскрыв, кому оно было адресовано.

"Скоро… Как думаете, с кем будет дуэт?" – обратился к своим подписчикам Лим.

На публикацию одним из первых отреагировал 71-летний маэстро, который лишь подогрел интригу.

"Ой, что будет?" – написал в комментариях Игорь Крутой.

Фолловеры тут же принялись выдвигать свои версии и заявили, что ждут с нетерпением выхода дуэта. Многие отметили, что с кем бы ни спел Александр, будет красиво, вкусно и стильно:

"С Алсу".

"Долина".

"С женой".

"Чеботина".

"С Крутым".

"Анна Асти".

"С Филиппом".

"Ева Власова".

"Роза Зергерли".

"Интрига, не могу понять".

"С кем бы ни был – ждем!"

"Лара Фабиан! Ну пожалуйста".

"Может быть, Юлия Савичева?"

"Мари Краймбрери, Zivert, Зара?"

"Ждем с нетерпением, Игорь Яковлевич".

"Напомнил клип Лободы! Было бы шикарно".

"Ждем с нетерпением! Интересно заинтриговал, скорее бы!"

"Дубцова Ирина, почему-то мне так подсказывает интуиция".

"Очень-очень ждем! И знаем, что будет красиво, вкусно и стильно!"

"С Анни Лорак бы в самый раз! Это был бы взрыв, прорыв, катарсис!"

"Ждем в любом случае с нетерпением и дадим свои оценки, успехов вам!"

"Вам с Дианой Арбениной спеть, у каждого из вас очень индивидуальный тембр, было бы классно".

Материал по теме "Трудно выбрать": Игорь Крутой посвятил пост казахстанцу Алексу Лиму

27 апреля 2026 года Игорь Крутой опубликовал видео с Ларой Фабиан, которое вызвало споры.