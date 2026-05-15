Курс доллара снизился на торгах почти на 4 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,17 тенге, снизившись на 3,87 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,42 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,39 тенге (-0,44).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,6-471,8 тенге, евро – по 546,7-553 тенге, рубли – по 6,22-6,35.
Мировые цены на нефть растут на торгах 15 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 3,24%, до 109,15 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 3,78%, до 104,99 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,04 тенге, евро – 555,01 тенге, рубля – 6,45 тенге.
