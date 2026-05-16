"Всегда рядом": певицу Славу трогательно поздравили с днем рождения

Накануне звезда отметила 46-летие. Среди вороха поздравлений самым трогательным оказалось обращение старшей дочери Славы (в миру Анастасия Сланевская) Александры, сообщает Zakon.kz.

27-летняя Александра Морозова опубликовала совместный снимок с матерью и сопроводила его теплым поздравлением.

"Сегодня день рождения нашей любимой бабы Насти, моей любимой мамы! Мамочка, я тебя очень люблю, ты просто невероятная. Знай, что мы всегда рядом!" – написала девушка.

К ее словам присоединились многочисленные подписчики, пожелавшие Славе всех благ и отметившие сильное внешнее сходство между матерью и дочерью.

У певицы две наследницы – Александра Морозова и 14-летняя Антонина Сланевская.

А ранее Слава привлекла внимание пользователей соцсетей тем, что резко сменила имидж.