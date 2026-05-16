Культура и шоу-бизнес

Стартовали поиски нового Джеймса Бонда для съемок фильма об агенте 007

Съемки фильма об агенте 007, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 03:15
Студия Amazon MGM официально начала поиски нового Джеймса Бонда, сообщает Zakon.kz.

В студии заявили, что пока не готовы раскрывать детали кастинга, но пообещали делиться новостями по мере продвижения работы над фильмом. По информации Entertainment, за кастинг нового Бонда отвечает Нина Голд. Она занималась подбором актеров для "Игры престолов", "Звездных войн: Пробуждение Силы", "Приключений Паддингтона" и "Конклава".

"Поиск следующего Джеймса Бонда уже идет. Хотя мы не планируем комментировать конкретные детали в процессе кастинга, нам не терпится поделиться новостями с поклонниками агента 007, как только наступит подходящий момент", – говорится в сообщении студии.

Франшиза о Джеймсе Бонде стартовала в 1962 году с фильма "Доктор Ноу", где роль агента 007 впервые исполнил Шон Коннери. Позже Бонда играли Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Новый фильм об агенте 007 снимет режиссер "Дюны" и "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнев.

Тем временем в Узбекистане официально ищут своего первого космонавта. Отправить его в космос намерены до октября 2028 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
