Узбекистан ищет своего первого космонавта

13 мая в агентстве "Узбеккосмос" назвали параметры для первого космонавта страны, сообщает Zakon.kz.

Со слов заместителя директора агентства "Узбеккосмос" Мухиддина Иброхимова, первого национального космонавта Узбекистана планируют отправить в космос до октября 2028 года. Его отбором займется правительственная комиссия.

Для потенциальных претендентов установлены стандартные требования:

возраст от 27 до 40 лет;

наличие высшего образования;

рост от 160 до 190 см;

вес от 50 до 95 кг;

знание иностранных языков.

Сейчас агентство ведет переговоры с международными партнерами о реализации пилотируемой космической миссии. Сейчас обсуждаются варианты сотрудничества с США, Россией и Китаем. В качестве возможных площадок рассматриваются Международная космическая станция (МКС) совместно с NASA или Роскосмосом, а также китайская орбитальная станция.

На пресс-конференции также принял участие геофизик, командир МКС, человек, который своими руками чинил телескоп Хаббл на высоте 560 км над Землей Эндрю Фойстель.

Планируется, что космическая миссия продлится около 14 дней, во время которой узбекский космонавт будет проводить научные эксперименты в условиях невесомости.

"Полученные результаты планируют использовать для развития науки, технологий и различных отраслей экономики страны", – сказал Мухиддин Иброхимов.

13 мая запуск многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС перенесли из-за погодных условий.