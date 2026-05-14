Наука и технологии

Узбекистан ищет своего первого космонавта

Фото: Instagram/uzcosmos.uz
13 мая в агентстве "Узбеккосмос" назвали параметры для первого космонавта страны, сообщает Zakon.kz.

Со слов заместителя директора агентства "Узбеккосмос" Мухиддина Иброхимова, первого национального космонавта Узбекистана планируют отправить в космос до октября 2028 года. Его отбором займется правительственная комиссия.

Для потенциальных претендентов установлены стандартные требования:

  • возраст от 27 до 40 лет;
  • наличие высшего образования;
  • рост от 160 до 190 см;
  • вес от 50 до 95 кг;
  • знание иностранных языков.

Сейчас агентство ведет переговоры с международными партнерами о реализации пилотируемой космической миссии. Сейчас обсуждаются варианты сотрудничества с США, Россией и Китаем. В качестве возможных площадок рассматриваются Международная космическая станция (МКС) совместно с NASA или Роскосмосом, а также китайская орбитальная станция.

На пресс-конференции также принял участие геофизик, командир МКС, человек, который своими руками чинил телескоп Хаббл на высоте 560 км над Землей Эндрю Фойстель.

Узбекистан готовит космонавтов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 02:30

Фото: Instagram/uzcosmos.uz

Планируется, что космическая миссия продлится около 14 дней, во время которой узбекский космонавт будет проводить научные эксперименты в условиях невесомости.

"Полученные результаты планируют использовать для развития науки, технологий и различных отраслей экономики страны", – сказал Мухиддин Иброхимов.

13 мая запуск многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС перенесли из-за погодных условий.

