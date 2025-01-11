Джейсон Стэтем спасает дочь босса в трейлере "Мастера"

10 января студия Amazon MGM представила трейлер боевика с Джейсоном Стэтемом, сообщает Zakon.kz.

В картине Стэтем играет Левона Кейда, бывшего солдата секретной службы, который отказался от жестокости ради жизни простого рабочего. Однако, когда дочь его босса похищают, он отправляется на ее спасение, раскрывая все более масштабные коррупционные схемы на каждом шагу.

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