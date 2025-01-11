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Культура и шоу-бизнес

Джейсон Стэтем спасает дочь босса в трейлере "Мастера"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 08:33 Фото: Х/amazonmgmstudio
10 января студия Amazon MGM представила трейлер боевика с Джейсоном Стэтемом, сообщает Zakon.kz.

В картине Стэтем играет Левона Кейда, бывшего солдата секретной службы, который отказался от жестокости ради жизни простого рабочего. Однако, когда дочь его босса похищают, он отправляется на ее спасение, раскрывая все более масштабные коррупционные схемы на каждом шагу.

На днях определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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