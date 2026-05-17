Игорь Крутой сделал интригующее заявление о Димаше Кудайбергене

Знаменитый российский композитор Игорь Крутой заинтриговал поклонников заявлением о возможном возобновлении сотрудничества с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном. Маэстро подчеркнул, что их новые совместные произведения должны превзойти все предыдущие успехи, передает Zakon.kz.

В своем Instagram-аккаунте композитор опубликовал видео, в котором ответил на самый ожидаемый вопрос подписчиков о том, услышат ли они новые музыкальные шедевры в исполнении Димаша.

Игорь Крутой подтвердил, что, несмотря на временное затишье, музыканты поддерживают тесную связь.

"Мы созваниваемся, говорим о каких-то совместных планах на будущее, участия в каких-то совместных проектах. Даже я должен был лететь в Нью-Йорк по его приглашению принимать участие в концерте, но не сложилось там по ситуации. Но нет никаких факторов, которые бы мешали создать что-то для Димаша, а ему — исполнить", – сказал Крутой.

Композитор признался, что публика будет пристально наблюдать за их тандемом, поэтому любое повторение прошлого недопустимо, иначе критики сразу заговорят о дефиците свежих идей.

"Если будет повторение предыдущего: "Ай, Крутой исписался! А, ничего свежего, никаких интонаций". Здесь, если писать для Димаша и чтобы он пел, здесь мы должны один плюс один, чтобы было три, не два и не полтора, чтобы это было что-то новое. Ну, когда подойдем вплотную к этой теме, я думаю, с вами поделюсь", – говорит композитор.

