Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой сделал интригующее заявление о Димаше Кудайбергене

российский эстрадный композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 20:49 Фото: Vk/krutoy1954
Знаменитый российский композитор Игорь Крутой заинтриговал поклонников заявлением о возможном возобновлении сотрудничества с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном. Маэстро подчеркнул, что их новые совместные произведения должны превзойти все предыдущие успехи, передает Zakon.kz.

В своем Instagram-аккаунте композитор опубликовал видео, в котором ответил на самый ожидаемый вопрос подписчиков о том, услышат ли они новые музыкальные шедевры в исполнении Димаша.

Игорь Крутой подтвердил, что, несмотря на временное затишье, музыканты поддерживают тесную связь.

"Мы созваниваемся, говорим о каких-то совместных планах на будущее, участия в каких-то совместных проектах. Даже я должен был лететь в Нью-Йорк по его приглашению принимать участие в концерте, но не сложилось там по ситуации. Но нет никаких факторов, которые бы мешали создать что-то для Димаша, а ему — исполнить", – сказал Крутой.

Композитор признался, что публика будет пристально наблюдать за их тандемом, поэтому любое повторение прошлого недопустимо, иначе критики сразу заговорят о дефиците свежих идей.

"Если будет повторение предыдущего: "Ай, Крутой исписался! А, ничего свежего, никаких интонаций". Здесь, если писать для Димаша и чтобы он пел, здесь мы должны один плюс один, чтобы было три, не два и не полтора, чтобы это было что-то новое. Ну, когда подойдем вплотную к этой теме, я думаю, с вами поделюсь", – говорит композитор.

Накануне, 14 мая 2026 года, казахстанский певец Александр Лим (более известен как Alex Lim) заинтриговал своих поклонников. Масла в огонь подлил российский композитор Игорь Крутой.

Канат Болысбек
Игорь Крутой, Димаш Кудайберген
18:01, 04 августа 2025
Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
российский композитор и пианист Игорь Крутой, казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген
17:11, 18 августа 2025
"Димаш такой один": Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт
Поклонники, Кудайберген, соцсети, Крутой
14:10, 01 апреля 2025
Поклонники Димаша Кудайбергена атаковали соцсети Игоря Крутого
"Кайсар" взял вверх над "Тобылом" в битве аутсайдеров КПЛ
20:55
20:55, Сегодня
"Кайсар" взял вверх над "Тобылом" в битве аутсайдеров КПЛ
Необычная победа Едиге Касымбека позволила ему стать чемпионом Кубка Казахстана по борьбе
20:19
20:19, Сегодня
Необычная победа Едиге Касымбека позволила ему стать чемпионом Кубка Казахстана по борьбе
Неожиданным результатом завершился матч "Актобе" - "Атырау" в КПЛ
20:01
20:01, Сегодня
Неожиданным результатом завершился матч "Актобе" - "Атырау" в КПЛ
Уроженец Алматинской области стал обладателем "золота" на Кубке Казахстана
19:58
19:58, Сегодня
Уроженец Алматинской области стал обладателем "золота" на Кубке Казахстана
