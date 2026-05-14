"Вот ты зверь": казахстанец испытал себя в легендарном монастыре Шаолинь
Известный блогер Медет Жанатулы получил уникальный опыт. Казахстанец отправился в легендарный монастырь Шаолинь, где у подножия священной горы Суншань в течение месяца проводил изнуряющие тренировки, изучая кунг-фу, сообщает Zakon.kz.
Известно, что рядом с самим монастырем проходят занятия, которые включают кунг-фу, цигун и медитацию, но требуют хорошей физической подготовки.
Жанатулы опубликовал видео с тренировок и рассказал о причинах, побудивших его получить такие эмоции.
"Когда я чувствую, что слишком глубоко зашел в зону комфорта, я ухожу в дискомфорт. Именно там я снова нахожу себя, вспоминаю свои цели, заряжаюсь и возвращаюсь к делу. В тишине боли и дисциплины я нахожу внутренний покой".Медет Жанатулы
После просмотра почти что боевика, пользователи назвали Жанатулы "казахским ван Даммом".
- Я не знаю, куда ты готовишься, но ты готов.
- Вот ты зверь.
- Нельзя стоять на одном месте, надо развиваться, учиться и изучать все доступное и полезное для тела и разума.
- Мы таких мужчин уважаем и таких ищем.
- Главное, пожалуйста, не уйди в монастырь.
- Выдержка, сила, терпение и дисциплина! Красавчик, – отмечают другие комментаторы.
"Этот месяц дал мне намного больше, чем просто новый опыт. Он напомнил, насколько важны тишина, люди рядом, внутренняя гармония и умение жить осознанно. Иногда, чтобы услышать себя, нужно уехать далеко от привычного мира. Именно в тишине приходит настоящая ясность. Шаолинь навсегда останется частью моего пути".Медет Жанатулы
