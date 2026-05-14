#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
Культура и шоу-бизнес

"Вот ты зверь": казахстанец испытал себя в легендарном монастыре Шаолинь

Медет Жанатулы, боец, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 17:18 Фото: Instagram/lifeofmedet
Известный блогер Медет Жанатулы получил уникальный опыт. Казахстанец отправился в легендарный монастырь Шаолинь, где у подножия священной горы Суншань в течение месяца проводил изнуряющие тренировки, изучая кунг-фу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рядом с самим монастырем проходят занятия, которые включают кунг-фу, цигун и медитацию, но требуют хорошей физической подготовки.

Жанатулы опубликовал видео с тренировок и рассказал о причинах, побудивших его получить такие эмоции.

"Когда я чувствую, что слишком глубоко зашел в зону комфорта, я ухожу в дискомфорт. Именно там я снова нахожу себя, вспоминаю свои цели, заряжаюсь и возвращаюсь к делу. В тишине боли и дисциплины я нахожу внутренний покой".Медет Жанатулы

После просмотра почти что боевика, пользователи назвали Жанатулы "казахским ван Даммом".

  • Я не знаю, куда ты готовишься, но ты готов.
  • Вот ты зверь.
  • Нельзя стоять на одном месте, надо развиваться, учиться и изучать все доступное и полезное для тела и разума.
  • Мы таких мужчин уважаем и таких ищем.
  • Главное, пожалуйста, не уйди в монастырь.
  • Выдержка, сила, терпение и дисциплина! Красавчик, – отмечают другие комментаторы.
"Этот месяц дал мне намного больше, чем просто новый опыт. Он напомнил, насколько важны тишина, люди рядом, внутренняя гармония и умение жить осознанно. Иногда, чтобы услышать себя, нужно уехать далеко от привычного мира. Именно в тишине приходит настоящая ясность. Шаолинь навсегда останется частью моего пути".Медет Жанатулы

Ранее мы рассказывали, что российский артист Сергей Лазарев потратился на роскошный сюрприз для 11-летнего сына, о котором мечтают миллионы детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Настя Ивлеева ушла в монастырь
12:18, 31 мая 2024
Настя Ивлеева ушла в монастырь
снежный барс, хищник
14:50, 02 февраля 2026
Кадры со снежным барсом обернулись громким скандалом для известного казахстанского фотографа
Медет Жанатулы, боец
17:18, Сегодня
"Вот ты зверь": казахстанец испытал себя в легендарном монастыре Шаолинь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Впервые чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Астане
17:32, Сегодня
Чемпионат мира по настольному теннису впервые пройдёт в Казахстане
Церемония открытия чемпионата Казахстана
17:27, Сегодня
Состоялась церемония открытия чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике в Талдыкоргане
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
17:20, Сегодня
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
Эльмира Сыздыкова
17:12, Сегодня
Эльмира Сыздыкова опять проиграла Гульмарал Еркебаевой в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: