"Вот ты зверь": казахстанец испытал себя в легендарном монастыре Шаолинь

Известный блогер Медет Жанатулы получил уникальный опыт. Казахстанец отправился в легендарный монастырь Шаолинь, где у подножия священной горы Суншань в течение месяца проводил изнуряющие тренировки, изучая кунг-фу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рядом с самим монастырем проходят занятия, которые включают кунг-фу, цигун и медитацию, но требуют хорошей физической подготовки.

Жанатулы опубликовал видео с тренировок и рассказал о причинах, побудивших его получить такие эмоции.

"Когда я чувствую, что слишком глубоко зашел в зону комфорта, я ухожу в дискомфорт. Именно там я снова нахожу себя, вспоминаю свои цели, заряжаюсь и возвращаюсь к делу. В тишине боли и дисциплины я нахожу внутренний покой". Медет Жанатулы

После просмотра почти что боевика, пользователи назвали Жанатулы "казахским ван Даммом".

Я не знаю, куда ты готовишься, но ты готов.

Вот ты зверь.

Нельзя стоять на одном месте, надо развиваться, учиться и изучать все доступное и полезное для тела и разума.

Мы таких мужчин уважаем и таких ищем.

Главное, пожалуйста, не уйди в монастырь.

Выдержка, сила, терпение и дисциплина! Красавчик, – отмечают другие комментаторы.

"Этот месяц дал мне намного больше, чем просто новый опыт. Он напомнил, насколько важны тишина, люди рядом, внутренняя гармония и умение жить осознанно. Иногда, чтобы услышать себя, нужно уехать далеко от привычного мира. Именно в тишине приходит настоящая ясность. Шаолинь навсегда останется частью моего пути". Медет Жанатулы

