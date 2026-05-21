Москва обновила рекорд жары, который держался почти 130 лет

Температура в Москве побила рекорд, державшийся почти 130 лет, на 20 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом погодном явлении рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На главной московской метеостанции столбики термометров поднялись ровно до +30°С. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет", – написал специалист в своем Telegram-канале.

По его словам, эта цифра теперь окончательно впишет себя в летопись самого жаркого 20 мая за всю метеоисторию.

Уже 21 мая Тишковец опубликовал новый пост, эмоционально уточнив: "Россия нагревается! Отмечено 20 температурных рекордов!":

"В результате блокирующего процесса в России вновь была зафиксирована серия из двух десятков рекордов тепла. Сегодня ожидается третий день небывалых температурных максимумов".

Впрочем, аномальная жара не задержится.

"Майская жара обманчива! Лето не вступит в свои права! На смену рекордному знойному пеклу в конце месяца придет резкий холод, и климатическое время повернется вспять!" Евгений Тишковец

Примечательно, что почти месяц назад, а именно 27 апреля, Москва ушла под снег. Тогда в столице России был установлен рекорд за всю историю наблюдений.