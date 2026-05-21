О смерти короля Великобритании ошибочно объявили на местном радио

19 мая британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Так в прямом эфире прозвучал записанный заранее ролик о кончине монарха, после чего включили гимн "Боже, храни короля". Как передает Independent, подобные аудио готовят все СМИ Великобритании.

Команда Radio Caroline вскоре принесла извинения за случившееся. На своей странице в Facebook, представители медиакомпании рассказали, что ложное объявление было сделано из-за компьютерной ошибки. Также они подчеркнул, что Radio Caroline всегда с удовольствием транслировало рождественские послания ее величества королевы, а теперь надеются долгие годы транслировать праздничные послания короля.

18 мая в Великобритании к 13-ти годам тюрьмы приговорили водителя грузовика, который перевозил нижнее белье бренда Ким Кардашьян и крупную партию кокаина.