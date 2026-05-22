Роза Рымбаева рассказала о том, как ее жизнь разделилась на "до" и "после"

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева опубликовала в соцсетях визуальную историю своей жизни и творческого пути, начиная с самого детства, сообщает Zakon.kz.

В своем рассказе певица поведала, что родилась в многодетной семье железнодорожников в небольшом ауле рядом с городом Семей. Ее назвали в честь известной певицы Розы Баглановой.

Певица вспомнила детство, в котором ее любовь к музыке формировалась благодаря брату, игравшему на музыкальных инструментах. Судьбоносное значение в ее истории сыграл конкурс, где она впервые заявила о себе как профессионал. Там Роза, будучи студенткой, встретила своего будущего мужа.

"С этого момента началась история нашего пути вместе. Ансамбль "Рай", концерты, конкурсы, фестивали, победы, знакомства с великими артистами, музыкантами и режиссерами, и настоящей музыкой. Мы объездили весь мир и знакомили с нашей культурой народы и страны всего земного шара. Это было незабываемое время. Мы пели на стадионах, в домах культуры, в кузовах грузовиков и даже в казармах для солдат, и на строящихся железных дорогах. На наших глазах менялся мир и менялась наша страна. Путь был очень сложным, годы пролетали, как мгновение, и за это время мы стали семьей. И на сцене, и в жизни, мы стали родителями. Поезда, самолеты, машины, паромы, ползунки и пеленки на прищепках – все это стало частью нашей жизни в дороге. Шли годы, и в один день я проснулась одна. И этот день навсегда разделил мою жизнь на до и после", – вспоминает Роза Рымбаева.

Несмотря на испытания судьбы, она продолжила творческий путь благодаря поддержке близких людей.

