40 дней в коме боролся с темными силами: Арман Давлетяров рассказал мистическую историю

Известный медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поделился мистической историей с поучительной подоплекой, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал отрывок интервью, в котором рассказывает о друге, попавшем в аварию и впавшем в кому.

"История, которую я не смог забыть. Когда-то мой друг попал в страшную аварию. 40 дней комы. Врачи не понимали, выживет он или нет. А когда он пришел в себя, рассказал вещи, которые тогда мне казались странными. Он говорил, что все это время будто боролся с какими-то темными силами. Они обещали ему все, о чем мечтают многие люди, – деньги, удовольствие, известность, легкую жизнь. Просили только отказаться от веры", – рассказал Давлетяров.

По его словам, друг отказался и на него накинулись маленькие чертята, которые душили и изматывали. И 40 дней шла борьба.

После встречи с другом Арман прилетел в Алматы. Позже ему позвонили и рассказали – друг приехал домой, принял душ, сделал два ракаата, лег и умер.

"Многое из того разговора осталось у меня в памяти. Но особенно запомнились его слова: "Когда человек матерится, злится, живет в постоянном негативе – он будто сам дает силу всему темному вокруг себя". Тогда я воспринял это просто как историю. А сегодня все чаще думаю: может, он хотел предупредить не только меня. Потому что мы реально часто не замечаем, как меняемся. Становимся раздраженными, нервными, злыми. Начинаем спокойно относиться к мату, агрессии, неуважению друг к другу. И потом это уже кажется обычной жизнью. И в какой-то момент понимаешь: самая сложная борьба вообще не за деньги и не за успех. А за то, чтобы не потерять себя. Чтобы внутри совсем не исчезло что-то человеческое. Чтобы не жить все время в негативе. Чтобы не дойти до состояния, когда тебе уже все равно, что ты говоришь и как живешь...", – делает вывод из этой истории Давлетяров.

В начале мая он делился с подписчиками своими переживаниями о потерях близких людей, после которых "начинаешь выключаться из жизни".