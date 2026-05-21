3-летний внук Розы Рымбаевой сообщил знаменитой бабушке радостную новость и подарил букет

В Астане раскупили билеты на юбилейный концерт, приуроченный к 50-летию творческой деятельности казахстанской эстрадной певицы Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 мая 2026 года, стало известно из Instagram 68-летней народной артистки РК. Судя по видео, которым поделилась Роза Рымбаева, к ней на репетицию наведались старший сын Али Окапов и 3-летний внук Зейн.

"Бабушка, поздравляю с sold out!" – мило сообщил Зейн радостную новость и подарил знаменитой бабушке букет цветов.

В свою очередь Роза Куанышевна обратилась к поклонникам.

"Астана, спасибо! Все билеты проданы! Sold out! До встречи!" – заявила певица.

К поздравлениям маленького внука присоединились и подписчики Рымбаевой, которые пожелали ей удачи:

"Поздравляем!"

"Жаным, как сладко он говорит".

"Вы же наше народное достояние, талантливая артистка".

"Пусть удача всегда будет с вами! Пусть у вас будет все больше внуков!"

"Классно, когда вы не краситесь. Без макияжа вы очень молодо выглядите".

"Сынок молодец, поддержка маме. Наша Роза Рымбаева – Примадонна. Мы вас любим".

"Наша красавица! Сильно люблю Розу Куанышевну. Она – настоящая народная артистка".

"Счастливая вы, Роза Қуанышевна! Мы тоже всегда ждем встречи с вами! Пусть концерт пройдет хорошо".

"Это эпохальное событие! Юбилейный концерт казахстанской Примадонны! Это целая эпоха – великая Роза Рымбаева!"

"Роза Куанышевна, будьте здоровы. Наслаждайтесь радостью от внуков. Зейн – весь в бабушку. Тьфу-тьфу. Пусть будет здоров. Желаем удачи".

"Роза Рымбаева – это не только талант, но и настоящий пример мудрости и культуры. Ее голос трогает сердце, а человечность еще выше. Пусть такие хорошие люди всегда живут среди нас в здравии".

8 мая 2026 года Роза Рымбаева и Али Окапов записали видеообращение, в котором рассказали об особенностях юбилейного концерта в Астане, запланированного на 27 мая.

Отметим, что ранее поклонники Розы Рымбаевой раскупили билеты на концерт в Алматы. Позднее по их просьбе артистка провела два юбилейных концерта, приуроченных к 50-летию своей творческой деятельности. Они прошли 7 февраля 2026 года во Дворце Республики.