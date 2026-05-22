"Аппак – дочь кыпчакская" открыла новую главу казахстанской оперы

Опера в Казахстане всегда была жанром с особой судьбой. Первая национальная опера "Кыз Жибек" Евгения Брусиловского появилась в 1934 году. За девять десятилетий казахские композиторы создали множество опер.

Репертуарными эталонами стали ранние образцы: "Кыз Жибек", "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди, "Биржан – Сара" М. Тулебаева. Годы независимости принесли всего не больше десятка новых названий, не все из которых прошли проверку временем, поэтому каждая новая опера в такой ситуации – событие чрезвычайное.

21 и 22 мая в "Астана Опера" состоялась мировая премьера, которая разделила историю жанра на "до" и "после". Опера "Аппак – дочь кыпчакская" представлена в День работников культуры и искусства, приурочена к 35-летию Независимости Казахстана и осуществлена при поддержке Министерства культуры и информации РК. Ее авторы – композиторы, Заслуженные деятели Казахстана Серикжан и Алиби Абдинуровы, либреттист Тлеугазы Бейсембек, режиссер-постановщик, лауреат Государственной премии Республики Татарстан Михаил Панджавидзе и музыкальный руководитель постановки, Народный артист Казахстана Абзал Мухитдин по мотивам драмы Габита Мусрепова создали полотно, где история пленной кыпчакской красавицы, ставшей музой великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, вырастает в размышление о любви, мире, войне, о цене крови и силе прощения.

Фото: Маулен Мукатаев

Казахская опера всегда держалась на двух основах: мелодическом богатстве народной песни и эпическом сюжете. Е. Брусиловский, А. Жубанов, Л. Хамиди, М. Тулебаев работали в советской эстетике, их оперы требовали ясного социального конфликта, этнографичности и победного финала. Эти спектакли до сих пор собирают полные залы, но сегодня зритель ищет в опере психологическую глубину, современные решения, идущие в ногу с тенденциями Независимого Казахстана. И, к счастью, авторы "Аппак" ответили на эти запросы.

Музыка, над которой композиторы Серикжан и Алиби Абдинуровы в содружестве с Абзалом Мухитдином работали в течение года, соединяет степные мотивы с классической оперной школой, даря каждому герою собственный музыкальный почерк. У Аппак – партия, которая постоянно меняется: в батальных сценах слышна мощь, в любовных дуэтах – уязвимость. Низами наделен философской линией с восточной орнаментикой, Шараф "говорит" стальной решимостью.

Оркестр под управлением дирижера-постановщика, Заслуженного деятеля Казахстана Е. Ахмедьярова (дирижер кавалер ордена "Курмет" Р. Баймурзин) звучит филигранно и становится полноправным героем спектакля. Партитура поражает смелыми находками: введение банды духовых инструментов создает неожиданную звуковую мощь, а включение казахских национальных и азербайджанских инструментов придает музыке особый, ни с чем не сравнимый колорит.

Полна неожиданных решений и режиссура Михаила Панджавидзе, она масштабна и очень интересна. К примеру, дуэт двух контр-теноров в образах придворных певцов – его авторская находка. В мировой музыке есть эталонный пример такого состава: дуэт "Придите, сыновья искусства" Г. Перселла (два контр-тенора имитируют трубы, соревнуясь в виртуозности; это "визитная карточка" для высоких мужских голосов). Единичные примеры встречаются и в оперной классике (Г. Гендель). Но для национальной оперы М. Панджавидзе делает это впервые, и его смелое решение запоминается надолго.

Блистательный хор под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Е. Даутова и хормейстеров Д. Мусина и Е. Сансызбаева достигает редкой эмоциональной силы. Во второй картине на празднике победы хор ликует, в финале, когда народ отказывается принять вернувшуюся Аппак, он звучит сурово и негодующе – это коллективный голос, то благословляющий, то проклинающий. Следует отметить и слаженную работу детского хора под руководством хормейстеров А. Ахметовой и Ш. Ахмеджановой, чистые голоса ребят добавили спектаклю особую трогательность, особенно в картине пленения Аппак. Хореограф-постановщик А. Токтар создал танцевальные сцены, передающие подтекст и эмоциональные состояния, артисты гармонично двигались с невероятной внутренней свободой, не было сомнений, что им удалось достоверно воссоздать пластическую эстетику XII века.

Визуальное решение принадлежит Заслуженным деятелям Казахстана художникам-постановщикам С. Тасмагамбетовой и П. Драгунову. Декорации живут и меняются: юрты, стойбища с мягким светом перетекают в золотистый закатный свет арок дербентского дворца, дворец сменяется мачтами и парусами корабля, который в восьмой картине борется со свирепой бурей. Символика в "Аппак" – одно из основных режиссерских средств. Сценография становится равноправным соавтором: клетка с металлическими прутьями, в которой Аппак доставляют к правителю Дербента, превращает пленницу то в дикого зверя, то в запертую стихию, которую невозможно укротить, как символ всего народа. Парящий орел символизирует неукротимую волю и вечную свободу духа, а цветущая степь в финале становится символом жизни и неистребимой памяти народа, которые невозможно победить.

Вокальные работы обоих составов заслуживают самых высоких оценок. Образ Аппак представили Заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак и Улпан Аубакирова. В их исполнении героиня получилась сложной и объемной: в первой картине она летит в атаку – голос режет оркестровый звук, как сабля; в третьей картине, когда отец говорит с ней о мире, Аппак поет с хрупкой, надломленной интонацией, и зал замирает. Партию Низами исполнил Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин. Артист демонстрировал благородство тембра и интеллектуальную фразировку, полностью отдаваясь роли. Образ Низами в опере наглядно показывает глубинное единство тюркского мира через музыку и всю драматургию спектакля.

Дангаза представили Заслуженный деятель Казахстана Расул Жармагамбетов, Талгат Галеев. Солисты с большим вокальным и актерским мастерством создали образ мудрого хана, уставшего от войны, он успевает дать дочери завет закончить ее и погибает от рук врага. В роли дары Музаффара ад-Дина выступил Заслуженный деятель Казахстана Евгений Чайников, продемонстрировавший прекрасное владение голосом, с легкостью переходил от томной сладости к ярости за секунду. Мехрибан – Заслуженный деятель Казахстана Татьяна Вицинская – создала образ женщины, чья любовь превращается в одержимость, – это редкая по трагизму роль, и c ней артистка справилась блестяще. Шарафа воплотил Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев. Мастер сцены обладает глубоким, бархатным баритоном – идеальный голос для двойственного героя (верный военачальник и подлый убийца, страстный обладатель и холодный предатель).

В опере одним из ярких и неожиданных решений становится включение желдирме "песня воина", структурно завершенного номера в исполнении Талгата Аллабиринова. Этот вокально-инструментальный монолог композиторы наделили драматургической самостоятельностью, такой подход принципиально отличается от фольклорной стилизации, здесь желдирме работает как песнь, поднимающая боевой дух, органично вписанная в оперную форму, но при этом сохраняющая жанровую автономию, что подчеркивает новаторство авторов в синтезе эпического наследия степей и классических театральных канонов.

Главное открытие оперы – ее финал. Казахские оперы начального периода завершались шаблонно, в "Аппак" же мы видим кыпчакский народ, оплакивающий гибель Дангаз-хана, вместо радости главная героиня слышит обвинение в предательстве. Она опускается на землю, оплакивая свой народ, идущий на верную смерть, молит Духов предков о спасении – и, словно услышав ее, плачет небо. На сцену выходит Низами с пленными кыпчаками, которых он вернул на родину, сквозь грозовые тучи пробивается солнечный луч. Аппак и Низами берутся за руки и идут навстречу восходящему солнцу…

В год 35-летия Независимости Казахстана "Астана Опера" представил стране премьеру "Аппак – дочь кыпчакская", которая поднимает вечную тему: война рождает войну, месть рождает месть, и только любовь способна разорвать этот круг. Выполненная на высокохудожественном уровне, соответствующая всем законам жанра и отвечающая на запросы общества, без сомнения, инновационная постановка стала настоящим прорывом в казахстанском оперном искусстве.

