"Бишарашки" спасают лето

Четвертая часть популярной франшизы выйдет на экраны казахстанских кинотеатров 25 июня. Об этом сообщили создатели фильма на своей официальной странице.

Решение о выходе фильма "Бишарашки в Индии: в поисках мамы" в летний период было принято продюсерами в связи с обращением Альянса кинотеатров Казахстана о нехватке отечественного контента в летний период.

По словам представителей Альянса, в индустрии все еще сохраняется ярко выраженная сезонность, когда отечественные производители выпускают собственные релизы только в определенные месяцы.

"Несмотря на выдающиеся кассовые успехи казахстанского кинематографа, многие продюсеры все еще опасаются выходить в летний период, из-за чего в кинотеатрах образуются прокатные окна. В этом году кинозалы остались без локального контента на целый месяц: в июле не было заявлено ни одного отечественного фильма. Поэтому мы обратились к производителям кино. На нашу просьбу поддержки кинотеатров откликнулась только компания Tiger Films. Ими было принято решение о выпуске новой части франшизы "Бишарашки в Индии: в поисках мамы" раньше запланированного срока. Поэтому зрители увидят продолжение истории не в декабре, а уже с 25 июня. Мы уверены, что сиквел станет отличным поводом для похода в кинотеатр", – сказали они.

На сей раз семья Байтемира оказывается в Индии, куда они отправляются в поисках правды о матери Адилета. Здесь героев ждут опасные испытания, неожиданные сюжетные повороты и долгожданное воссоединение семьи. К главным ролям вернулись популярные актеры Жан Байжанбаев, Еркебулан Токтар и Асель Сагатова. К касту также присоединились Дарига Бадыкова и Олжас Абай.

Первая часть франшизы, вышедшая в прокат в июле 2022 года, стала самым кассовым фильмом лета и удерживала внимание зрителей на протяжении двух месяцев. Удастся ли индийским приключениям "Бишарашек" превзойти оригинал и вновь оживить летний кинопрокат – узнаем совсем скоро во всех кинотеатрах страны.

