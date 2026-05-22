Культура и шоу-бизнес

"Парад музеев" в Туркестанской области завершился вручением автомобиля победителю

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 23:04 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В Туркестанской области подвели итоги областного конкурса "Парад музеев", организованного в честь профессионального праздника работников культуры и искусства, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на популяризацию национального культурного наследия, поддержку музейной сферы и продвижение лучших профессиональных достижений региона.

В ходе торжественного мероприятия были отмечены лучшие музеи области, а специалисты отрасли получили заслуженные награды за вклад в развитие культуры и сохранение исторического наследия.

Главный приз конкурса в номинации "Лучший музей" – Гран-при – завоевал музей "Руханият – Абу Наср аль-Фараби". Победителю, от имени акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, был вручен автомобиль.

В номинации "Лучший музей" I место занял Областной спортивный музей имени Кажымукана, II место присуждено Байдибекскому районному архитектурно-художественному музею, III место получил Кентауский городской музей.

В рамках конкурса также были вручены специальные награды музеям и сотрудникам, внесшим значительный вклад в развитие музейного дела в различных направлениях. В частности, Центр "Ұлы Дала Елі" отмечен за лучшую работу в направлении истории Великой степи, Областной музей изобразительного искусства – за достижения в сфере искусства, Ордабасинский районный историко-краеведческий музей – за работу в историко-краеведческом направлении, Созакский историко-краеведческий музей имени Султанбека Кожанова – за вклад в мемориальное направление, Музей истории хлопководства Туркестанской области – за культурно-просветительскую деятельность.

Кроме того, определены победители в номинации "Лучший экскурсовод". Гран-при завоевала экскурсовод Центра "Ұлы Дала Елі" Жарылкасын Акниет Нуржанкызы.

Стоит отметить, что областной конкурс "Парад музеев" является важным проектом, направленным на повышение профессионального уровня музейной сферы, широкую популяризацию историко-культурного наследия и поддержку специалистов отрасли.

Елена Беляева
