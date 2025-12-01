В Карагандинской области наградили победителей конкурса "Экогерой"

В Карагандинской области подвели итоги областного экологического конкурса "Экогерой". В акции приняли участие 500 школьников из 30 учебных заведений региона. Они собрали 339 килограммов пластика и 7323,9 килограмма макулатуры.

Конкурс проходил в рамках концепции "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы и инициативы "Разделяй, сдавай, перерабатывай!". Его цель – формирование у школьников устойчивой привычки сортировать отходы и внимательно относиться к окружающей среде. Работа шла в двух направлениях: "Собери макулатуру – сохрани дерево!" и "Утилизация пластика – планете нужен воздух!".

Фото: gov.kz

Организатор – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Партнерами стали предприятия переработки вторсырья и молодежные объединения.

В конкурсе участвовали 30 школьных команд из Караганды, Темиртау, Сарани, Шахтинска и Абая. Школьники в возрасте от 8 до 15 лет не только собирали вторсырье, но и занимались продвижением экологичных привычек в социальных сетях.

Фото: gov.kz

– Цель акции – формирование экологической культуры у населения за счет раздельного сбора мусора и сдачи вторсырья на переработку, – говорит руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области Бахтияр Санбаев. – Считаю, что чем раньше начинается экологическое воспитание, тем лучший дает это результат. Мы с ранних лет учим детей тому, что нельзя бросать мусор, а нужно сохранять природу и бережно относиться к нашим природным богатствам.

Итоги подвели в трех номинациях: "Лидеры по сбору макулатуры", "Лидеры по сбору пластика" и "Самая активная команда в Instagram". В последней учитывались креативность подачи, регулярность публикаций и вклад в популяризацию экологического образа жизни.

Фото: gov.kz

Школа-гимназия №45 стала призером сразу в трех номинациях, завоевав два первых и одно второе место. Дети собрали 967 кг макулатуры, 70 кг пластиковых бутылок.

– На протяжении 8 лет действует проект "Экошкола", учителя, дети и родители собирают пластиковые крышки, пластик и сдают на переработку, участвуют в экологических акциях. И дети с нетерпением ждали участия в этом конкурсе, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Ирина Деева. – Самое активное у нас начальное звено. Хотя хочу сказать, что все дети с первого по одиннадцатый класс участвуют в проекте. У нас в школе установлены контейнеры для раздельного сбора макулатуры, пластиковых бутылок, пластиковых крышек и батареек.

Фото: gov.kz

Победителям вручили дипломы и призы.