Самая красивая женщина в мире рассказала о катаракте и операции в 40 лет

43-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй, признанная по версии People самой красивой женщиной в мире, публично раскрыла, что долгие годы страдала от серьезной проблемы со зрением, сообщает Zakon.kz.

Как передает Super, на подкасте The New York Times "Popcast" актриса раскрыла, что с 30 до 40 лет у нее была катаракта, из-за которой она практически ничего не видела левым глазом.

"Это, наверное, слишком личная информация, но я была полуслепой 10 лет", – заявила звезда "Дьявол носит Prada".

Операцию Хэтэуэй перенесла только в 40 лет. После вмешательства актриса призналась, что даже не понимала, насколько сильно патология влияла на ее нервную систему.

Актриса пошутила, что, возможно, когда-нибудь еще сделает пластическую операцию.

