"Предательство и нож в спину": Баян Алагузова сделала резкое заявление по ситуации с Меруерт Утекешевой

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова высказалась о ситуации, в которую попала легендарная актриса, народная артистка РК Меруерт Утекешева, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 52-летняя знаменитость 26 мая 2026 года написала следующее:

"Мне очень больно за Меруерт-апа, очень... Это предательство и нож в спину своему учителю, даже если и декан в этом замешан?! У взрослых студентов своей головы нет?"

Как пишет kznews.kaz, студенты Академии искусств "Шабыт" отказались от Меруерт Утекешевой и написали заявление. Однако позже они пожаловались, что к написанию заявления их подтолкнул декан Ернияз Биримкулов.

Теперь студенты, как пишет портал, требуют справедливости.

6 мая 2026 года Баян Алагузова встретилась с Меруерт Утекешевой и решила судьбу камзола из "Қыз Жібек". Также продюсер подарила легендарной актрисе обещанную шубу, серьги с бриллиантами и пообещала в течение двух месяцев купить квартиру.