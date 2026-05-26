#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
477.48
555.83
6.65
Культура и шоу-бизнес

"Предательство и нож в спину": Баян Алагузова сделала резкое заявление по ситуации с Меруерт Утекешевой

продюсер Баян Алагузова, актриса Меруерт Утекешева, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 20:33 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/zhibektas
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова высказалась о ситуации, в которую попала легендарная актриса, народная артистка РК Меруерт Утекешева, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 52-летняя знаменитость 26 мая 2026 года написала следующее:

"Мне очень больно за Меруерт-апа, очень... Это предательство и нож в спину своему учителю, даже если и декан в этом замешан?! У взрослых студентов своей головы нет?"
Instagram-Stories Баян Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 20:33

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Как пишет kznews.kaz, студенты Академии искусств "Шабыт" отказались от Меруерт Утекешевой и написали заявление. Однако позже они пожаловались, что к написанию заявления их подтолкнул декан Ернияз Биримкулов.

Теперь студенты, как пишет портал, требуют справедливости.

6 мая 2026 года Баян Алагузова встретилась с Меруерт Утекешевой и решила судьбу камзола из "Қыз Жібек". Также продюсер подарила легендарной актрисе обещанную шубу, серьги с бриллиантами и пообещала в течение двух месяцев купить квартиру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
продюсер Баян Алагузова
22:23, 28 апреля 2026
Шуба и пожизненный миллион: Баян Алагузова обратилась к Меруерт Утекешевой
продюсер Баян Алагузова, актриса Меруерт Утекешева, камзол, шуба
10:51, 07 мая 2026
Баян Алагузова решила судьбу камзола из "Қыз Жібек" и подарила Меруерт Утекешевой шубу, серьги, квартиру
продюсер Баян Алагузова, актриса Меруерт Утекешева
11:10, 05 мая 2026
Звезда "Қыз Жібек" высказалась о скандале с камзолом и пожизненной пенсии в 1 млн тенге от Баян Алагузовой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/usykaa
20:35, Сегодня
Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном
Фото: instagram.com/itsurata_
20:05, Сегодня
Экс-защитник сборной Японии может продолжить карьеру в КПЛ
Фото: WTA
19:35, Сегодня
Арина Соболенко рассказала, что для неё значат надетые на турнирах дорогие украшения
Чемпионат Азии по борьбе до 23 лет
19:30, Сегодня
Казахстан уступил лидерство в медальном зачёте ЧА до 23 лет, хотя выиграл четыре "золота"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: