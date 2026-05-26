"Предательство и нож в спину": Баян Алагузова сделала резкое заявление по ситуации с Меруерт Утекешевой
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова высказалась о ситуации, в которую попала легендарная актриса, народная артистка РК Меруерт Утекешева, сообщает Zakon.kz.
В Instagram-Stories 52-летняя знаменитость 26 мая 2026 года написала следующее:
"Мне очень больно за Меруерт-апа, очень... Это предательство и нож в спину своему учителю, даже если и декан в этом замешан?! У взрослых студентов своей головы нет?"
Как пишет kznews.kaz, студенты Академии искусств "Шабыт" отказались от Меруерт Утекешевой и написали заявление. Однако позже они пожаловались, что к написанию заявления их подтолкнул декан Ернияз Биримкулов.
Теперь студенты, как пишет портал, требуют справедливости.
6 мая 2026 года Баян Алагузова встретилась с Меруерт Утекешевой и решила судьбу камзола из "Қыз Жібек". Также продюсер подарила легендарной актрисе обещанную шубу, серьги с бриллиантами и пообещала в течение двух месяцев купить квартиру.
