Баян Алагузова решила судьбу камзола из "Қыз Жібек" и подарила Меруерт Утекешевой шубу, серьги, квартиру

Накануне, 6 мая 2026 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова встретилась с легендарной актрисой Меруерт Утекешевой, которая сыграла главную роль в фильме "Қыз Жібек", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 52-летней селебрити.

"Я очень волнуюсь, иду на встречу к настоящей иконе... Я очень рада, впервые вас вижу, впервые знакомлюсь с вами, очень счастлива! Уральские девчонки не кланяются, но я вам поклонюсь... Потому что вы – великая женщина! Вы очень скромная, и еще я горда, что вы – моя землячка... Всегда следила за вами", – сказала Алагузова, приветствуя Утекешеву.

На этой встрече продюсер приняла важное решение касательно камзола из "Қыз Жібек", который ранее ей подарили.

"И вообще я думаю, почему этот камзол попал именно мне? Это же все Всевышний так захотел... В данный момент я хочу этот камзол передать вам. Я думаю, что вы сами должны решить судьбу этого камзола. Я плакала, когда мне его принесли", – заявила Алагузова, передавая камзол народной артистке РК.

Также продюсер не забыла и про обещанную шубу.

"Как раз, глаз – алмаз! Вам очень идет!" – сказала Алагузова, одевая шубу Утекешевой.

В ответ звезда легендарного фильма заявила: "Вы угадали! И по цвету угадали!"

Вместе с тем Алагузова подарила Утекешевой золотые серьги с бриллиантами.

"Я хочу вас вообще осыпать подарками! Потому что я – ваша фанатка! Я специально для вас заказала эксклюзивные серьги. Больше таких нет. Золото с бриллиантами. В единственном экземпляре для вас. Это моя скромная благодарность вам за то, что вы сделали для Казахстана, для страны, для целой нации! Такой, как вы, больше нет и не будет! Вы – королева! Как вам идет!" – подчеркнула продюсер.

Счастливая актриса в ответ поблагодарила Алагузову: "Вы опять угадали! Спасибо! Я не привыкла к такому".

Кроме того, продюсер решила подарить квартиру народной артистке Казахстана. В недавнем интервью Утекешева рассказала, что живет в съемной квартире с дочерью и внуком. А квартиры, которые были выделены государством в Алматы и Астане, актрисе пришлось продать, так как нужны были деньги на дорогостоящее лечение для дочери.

"Я хочу вам подарить квартиру. Такую, какую вы хотите, в том районе, который вы хотите... Я вам обещаю, что в течение двух месяцев мы выберем вам квартиру, которую вы скажете. И вы, пожалуйста, должны жить в самых лучших условиях", – заявила Алагузова.

Актриса в ответ расплакалась и вспомнила про своего мужа Кумана Тастанбекова (его не стало в 2017 году), который сыграл вместе с ней в "Қыз Жібек" главную роль – Толегена.

"Его не стало, и что-то все пошло не так", – сказала Утекешева.

Продюсер заявила, что народная артистка может всегда рассчитывать на нее по любому вопросу.

"Меруерт апай, я вас так люблю! Я вас впервые вижу, но я всегда была восхищена вами! И этот камзол мне был послан не просто так. Поэтому примите, пожалуйста, с моей благодарностью! И пожалуйста, будьте счастливы! Пусть у вас все будет хорошо! Я вас умоляю, пожалуйста, не плачьте! Пусть у вас будут только слезы радости!" – подчеркнула Алагузова.

Актриса тоже пришла не с пустыми руками. Она подарила продюсеру парную посуду в форме лебедей и пожелала ее двум маленьким дочерям – Алисе и Алме – счастья.

"Они у вас два маленьких лебеденка. Два маленьких лебеденка им счастье принесут. Лебеди – это символ всего, любви, семьи. Кто бы что бы ни говорил, вы – молодец!" – заявила Утекешева.

Алагузова отметила, что будет беречь подарок актрисы, как камзол из "Қыз Жібек".

16 апреля 2026 года Баян Алагузова в своем Instagram рассказала, что заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек". После в Сети разгорелся скандал, на который отреагировали в Минкультуры.

28 апреля Баян Алагузова записала новое видео в камзоле, в котором заявила, что рано или поздно она передаст национальное достояние в музей. Также продюсер лично обратилась к исполнительнице роли Кыз Жибек Меруерт Утекешевой, которой пообещала подарить шубу и выплачивать пожизненную пенсию в размере 1 млн тенге.

1 мая телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева анонсировала выход интервью с Меруерт Утекешевой. В нем звезда "Қыз Жібек" высказалась о скандале с камзолом и пожизненной пенсии в 1 млн тенге.