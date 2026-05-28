Николас Кейдж признался, что официально изменил имя и фамилию

Американский актер Николас Кейдж заявил, что официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на сценический псевдоним, сообщает Zakon.kz.

В интервью Variety он рассказал, что теперь использует имя Ник Кейдж как в повседневной жизни, так и на съемочной площадке.

"Я – Ник Кейдж. Я сменил имя официально в прошлом году. В жизни я Ник Кейдж и перед камерой я тоже Ник Кейдж", – отметил актер.

Он добавил, что решение связано с желанием дистанцироваться от семейной фамилии и самостоятельно выстраивать свою карьеру.

"Лучше быть патриархом собственной маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой", – сказал Кейдж.

Актер также рассказал, что псевдоним "Кейдж" он выбрал под впечатлением от персонажа комиксов Люка Кейджа, а также в честь композитора Джона Кейджа.

По словам актера, он искал короткое и запоминающееся имя, которое звучало бы "как имя супергероя".

"Ник Кейдж или Николас Кейдж? Думаю, люди знают меня и так, и так", – добавил он.

