Бывшая жена Бишимбаева анонсировала книгу с именами его любовниц

Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что готовит к выходу книгу, в которой планирует раскрыть подробности личной истории, включая информацию о предполагаемых любовницах экс-супруга, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В публикации Кахарман сообщила, что часть упомянутых людей будет названа в книге без изменения имен. Она также отметила, что заранее проконсультировалась с юристами относительно возможных судебных претензий, связанных с раскрытием персональных данных, и подчеркнула, что располагает подтверждающими материалами в виде скриншотов переписок.

"Любовницы моего бывшего мужа, этот Reels для вас и о вас. Вы попали в мою книгу и все под своими именами! Осенью презентация. Я вам не писала и не драла косы (но это не значит, что я о вас не знаю), так как разбиралась исключительно с бывшим мужем по вашему поводу, что правильно. Но и сами любовницы, вступая в отношения с женатыми, делают личный выбор. А это чревато оказаться в чьей-то книге. Имена, а некоторым ники, я не стала менять, но убрала фамилии", – написала Кахарман.

По ее словам, книга будет написана в жанре автофикшн, где реальные события из жизни автора переплетаются с художественным вымыслом. Сейчас рукопись находится в издательстве, а ее выход запланирован на осень 2026 года.

