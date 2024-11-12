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Суд по лишению Бишимбаева родительских прав: решение оставлено без изменений

Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 13:26 Фото: Zakon.kz
Апелляционная коллегия по делу о лишении Куандыка Бишимбаева родительских прав оставила в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщила его экс-супруга Назым Кахарман, сообщает Zakon.kz.

Пересмотр дела в апелляционной инстанции состоялся сегодня, 12 ноября. Истцом выступила Назым Кахарман. По ее мнению, решение суда первой инстанции о том, чтобы не лишать осужденного Бишимбаева родительских прав, вынесено с нарушением ряда норм материального и процессуального права и поэтому подлежит отмене. Также в решении суд не отразил мнение и позицию детей. В связи с этим экс-супруга Бишимбаева настаивала на том, чтобы решение суда первой инстанции отменили и вынесли решение о лишении его родительских прав.

Но апелляционная коллегия, как рассказала истец, "оставила в силе решение суда первой инстанции".

У Куандыка Бишимбаева один ребенок от первого брака и трое детей от второго брака.

В октябре 2024 года, рассматривая иск о лишении осужденного экс-министра родительских прав, суд Астаны не нашел для этого веских причин.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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