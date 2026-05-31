Вот бы тебя в ауыл погнать: видео Майи Бекбаевой вызвало бурные споры
В Instagram она опубликовала видео, на котором телеведущая с улыбкой наносит макияж под песню "Как прекрасен этот мир", отмечая начало каникул и приближение лета.
"Когда у детей каникулы, завтра воскресенье и впереди целое лето", – подписала журналист.
Видео вызвало активную реакцию в соцсетях: часть пользователей оставила позитивные комментарии и смайлики, однако некоторые раскритиковали публикацию:
– И вы прекрасны в нем!
– Ай какая вы прекрасная, Майя! Да вы красавица!
– Вот кому делать нечего. Вот бы тебя в ауыл погнать и дать тяпку. Думаю, ты бы по другому запела.
– Бабушки и дедушки, которые весь год себя плохо вели, получат на каникулы внуков.
– Это поведение подходит вам, но не в общественных местах...
Отметим, что Майя Бекбаева воспитывает двоих детей. Вместе с супругом Адилем Нуртаем они растят дочь Айлин (Айлин Нуртай) и сына Жангира.
