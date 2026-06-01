Культура и шоу-бизнес

Британские певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально поженились

Фото: Instagram/callumrturnernews
31 мая в Лондоне состоялась официальная церемония регистрации брака между 30-летней певицей Дуа Липой и 36-летним актером Каллумом Тернером, сообщает Zakon.kz.

Церемония регистрации брака состоялась в Старой ратуше района Мэрилебон, пишет The Sun.

На мероприятии присутствовал узкий круг родственников и друзей. Для церемонии Дуа Липа выбрала кремовый жакет с золотыми пуговицами, асимметричную юбку и нежно-розовый корсет от Schiaparelli, а также украшения Bvlgari. Каллум Тернер был одет в темно-синий костюм Ferragamo.

Лондонское торжество стало лишь первым этапом празднования. Пара планирует провести трехдневную свадьбу в Палермо на Сицилии в первую неделю июня. По данным СМИ, среди приглашенных гостей ожидаются Элтон Джон, Charli XCX и другие мировые знаменитости.

Слухи о романе пары впервые появились в январе 2024 года после вечеринки в Лос-Анджелесе. В июле того же года они подтвердили свои отношения. Предложение руки и сердца Каллум сделал в декабре 2024 года, а помолвка была официально подтверждена Дуа Липой в британском Vogue летом 2025 года.

Айсулу Омарова
