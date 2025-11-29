#АЭС в Казахстане
Спорт

Участницам Олимпийских игр из США посвятили креативное видео

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 06:00 Фото: Х/iocmedia
Певица Дуа Липа снялась в новом промо женской сборной США перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане, сообщает Zakon.kz.

Таким необычным образом Дуа Липа напоминила всем, что уже через пару месяцев в Италии стартуют зимние Олимпийские игры. В новом промо-видео NBC Sports она прогуливается по миланской галерее Витторио Эммануэле II, демонстриует владение итальянским на фоне своего трека Training Season и восхищается спортсменками американской команды:

  • горнолыжницами Линдси Вонн и Микаэлой Шиффрин;
  • сноубордисткой Хлоей Ким;
  • фигуристкой Алисой Лю.

Олимпиада начнется 6 февраля.

"Появление певицы вполне может намекать, что она выступит на открытии Олимпиады", – отметили в комментариях.

26 ноября в Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр в Италии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
