Участницам Олимпийских игр из США посвятили креативное видео
Фото: Х/iocmedia
Певица Дуа Липа снялась в новом промо женской сборной США перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане, сообщает Zakon.kz.
Таким необычным образом Дуа Липа напоминила всем, что уже через пару месяцев в Италии стартуют зимние Олимпийские игры. В новом промо-видео NBC Sports она прогуливается по миланской галерее Витторио Эммануэле II, демонстриует владение итальянским на фоне своего трека Training Season и восхищается спортсменками американской команды:
- горнолыжницами Линдси Вонн и Микаэлой Шиффрин;
- сноубордисткой Хлоей Ким;
- фигуристкой Алисой Лю.
Олимпиада начнется 6 февраля.
"Появление певицы вполне может намекать, что она выступит на открытии Олимпиады", – отметили в комментариях.
26 ноября в Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр в Италии.
