Участницам Олимпийских игр из США посвятили креативное видео

Певица Дуа Липа снялась в новом промо женской сборной США перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане, сообщает Zakon.kz.

Таким необычным образом Дуа Липа напоминила всем, что уже через пару месяцев в Италии стартуют зимние Олимпийские игры. В новом промо-видео NBC Sports она прогуливается по миланской галерее Витторио Эммануэле II, демонстриует владение итальянским на фоне своего трека Training Season и восхищается спортсменками американской команды:

горнолыжницами Линдси Вонн и Микаэлой Шиффрин;

сноубордисткой Хлоей Ким;

фигуристкой Алисой Лю.

Олимпиада начнется 6 февраля.

"Появление певицы вполне может намекать, что она выступит на открытии Олимпиады", – отметили в комментариях.

26 ноября в Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр в Италии.