Казахстанка дебютировала в популярном голливудском сериале

Известная казахстанская танцовщица и хореограф Мадина Бейсекеева покоряет Голливуд: наша соотечественница снялась в эпизодической роли в финале долгожданного третьего сезона всемирно известного сериала "Эйфория" от HBO, передает Zakon.kz.

Громкой и радостной новостью Мадина поделилась на своей странице в Instagram, подкрепив слова свежими кадрами из финальной серии. Девушка эмоционально призвала своих подписчиков ловить ее на экранах.

"Смотрите на меня в третьем сезоне "Эйфории"! Это мой настоящий актерский дебют", – написала она 2 июня 2026 года на своей странице в соцсетях, отметив официальные аккаунты проекта.

В финальных титрах масштабного телепроекта имя казахстанки теперь официально красуется напротив персонажа с дерзким псевдонимом Tiny Tigress (Маленькая Тигрица).

Коллеги по цеху, друзья и многочисленные пользователи Сети мгновенно завалили Мадину восторженными комментариями. Впрочем, для тех, кто внимательно следит за карьерой талантливой казахстанки в США, ее появление в культовом сериале не стало полной неожиданностью.

За время жизни в мегаполисе на побережье Тихого океана Бейсекеева уже успела заявить о себе на самом высоком уровне, поработав на одной площадке с такими поп-иконами современности, как Леди Гага и Doechii, а также отметившись ярким перформансом в музыкальном клипе "Runway".