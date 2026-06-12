"Отправите видео?": Димаш Кудайберген шокировал Казнет неожиданным увлечением

Казахстанский певец Димаш Кудайберген удивил поклонников, оказавшись за штурвалом самолета. Ролик с участием всемирно известного исполнителя стремительно распространяется в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Необычными кадрами поделился пилот Эльдар Ибраимов, который обычно восхищает публику своими экстремальными видео, но на этот раз привлек внимание подписчиков звездным гостем на борту.

На кадрах видно, как артист уверенно сидит на месте первого пилота во время полета на небольшом воздушном судне. В процессе съемки исполнитель с улыбкой обращается к создателю контента:

"Отправите видео?".

Автор ролика лаконично и с юмором сопроводила яркую публикацию подписью.

"Когда твой пилот – сам Димаш Кудайберген", – написал 12 июня 2026 года Эльдар Ибраимов.

Необычные кадры из кабины самолета сразу же спровоцировали волну активных обсуждений среди многочисленных поклонников творчества артиста. В комментариях пользователи Казнета бурно восхищаются смелостью Димаша и его разносторонними увлечениями.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.