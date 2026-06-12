#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Отправите видео?": Димаш Кудайберген шокировал Казнет неожиданным увлечением

Димаш Кудайберген ошарашил фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 18:38 Фото: Instagram/voicebeyondhorizon
Казахстанский певец Димаш Кудайберген удивил поклонников, оказавшись за штурвалом самолета. Ролик с участием всемирно известного исполнителя стремительно распространяется в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Необычными кадрами поделился пилот Эльдар Ибраимов, который обычно восхищает публику своими экстремальными видео, но на этот раз привлек внимание подписчиков звездным гостем на борту.

На кадрах видно, как артист уверенно сидит на месте первого пилота во время полета на небольшом воздушном судне. В процессе съемки исполнитель с улыбкой обращается к создателю контента:

"Отправите видео?".

Автор ролика лаконично и с юмором сопроводила яркую публикацию подписью.

"Когда твой пилот – сам Димаш Кудайберген", – написал 12 июня 2026 года Эльдар Ибраимов.

Необычные кадры из кабины самолета сразу же спровоцировали волну активных обсуждений среди многочисленных поклонников творчества артиста. В комментариях пользователи Казнета бурно восхищаются смелостью Димаша и его разносторонними увлечениями.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Волшебные кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
23:44, 16 мая 2024
Волшебные кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
Завораживающие кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
00:40, 26 мая 2024
Завораживающие кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген удивил поклонников
14:16, 19 ноября 2024
Димаш Кудайберген удивил поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: QJ League
22:13, Сегодня
Президент Казахстанской федерации шахмат Турлов высказался о ситуации с Асаубаевой
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
21:52, Сегодня
"Туран" разгромил "Каспий М" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Окжетпес&quot;
21:22, Сегодня
Дамир Марат в ближайшее время может перейти в "Кайсар"
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:54, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Хан-Тенгри" в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: