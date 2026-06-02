"Я преклоняю голову": Молдир Ауелбекова прервала молчание после скандала с Баян Алагузовой

Экс-солистка группы "КешYou" Молдир Ауелбекова прервала молчание после публичного конфликта с Баян Алагузовой. На фоне скандала артистка сделала эмоциональное заявление, поблагодарив казахстанцев за поддержку во время гастролей по стране, передает Zakon.kz.

Сейчас певица колесит по регионам Казахстана с гастролями и, судя по всему, поддержка полных залов заставила ее переосмыслить последние события. Вместо ответных обвинений или оправданий, артистка опубликовала на своей странице в соцсетях проникновенный пост.

В своем обращении Ауелбекова уделила особое внимание феноменальному великодушию казахского народа и его трепетному, почти святому отношению к творческим людям.

"Пожалуй, нет в мире души более щедрой, чем казахская. Величие казахов – не в богатстве, а в безграничной широте их сердец. Именно благодаря этому великодушию все люди искусства живут сегодня в достатке и благополучии. Ведь казахский народ всегда высоко ценил как само искусство, так и тех, кто его творит, превознося их до небес", – поделилась сокровенным исполнительница.

Молдир Ауелбекова в своем посте также написала, что пока в стране есть такой добрый и щедрый зритель, наши артисты всегда будут духовно и материально богаты.

"Я преклоняю голову перед своим народом, который вершит все свои благие дела молча, без лишних слов. Я никогда не устану посвящать вам свои песни. О, мой благородный и широкой души народ! Спасибо тебе, мой народ!", – написала она.

Конфликт между Молдир Ауелбековой и Баян Алагузовой разгорелся в апреле этого года. Певица опубликовала большой пост на своей странице в Instagram, заявив, что пропустит юбилейный концерт известного женского гелз-бэнда "КешYOU". Сразу после этого артистка пригласила казахстанцев на собственное сольное шоу, посвященное 22-летию ее творческой карьеры.

На заявление экс-солистки резко отреагировала сама продюсер Баян Алагузова. В своем ответе она не стала сдерживать эмоций: "Я больше не позволю тебе плевать на меня и на все, что я сделала для тебя! Видимо, пришло время рассказать, почему она по своей сути предатель".