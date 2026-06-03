"Даже с джинсами выглядит круто": Баян Алагузова показала культовое винтажное творение

Казахстанская продюсер Баян Алагузова показала в соцсетях результат масштабной работы по воссозданию камзола героини легендарного фильма "Кыз Жибек", сообщает Zakon.kz.

Продюсер считает, что историческое одеяние получилось воспроизвести максимально приближенно к оригиналу.

"Ко мне вернулся мой камзол. Теперь он точно мой – один в один. Зацените труд, как он завинтажился. На самом деле я сейчас нахожусь в модном доме Аиды Кауменовой. Мы хотим культивировать наряд "Кыз Жибек". Смотрите, даже с джинсами он выглядит круто. Представляете, Гульфайруз Исмаилова думала на сто лет вперед", – сообщила Алагузова в соцсетях.

Над реконструкцией костюма работала дизайнер Аида Кауменова. Ее команда постаралась учесть каждую деталь, чтобы сохранить историческую достоверность образа. В данный момент некоторые фрагменты наряда все еще находятся в процессе доработки.

Помимо камзола, мастера уже реконструировали платье по историческому образцу. Сейчас завершаются последние штрихи, после этого наряд представят публике.

Ранее муж Баян Алагузовой похвастался новой сумкой и вызвал зависть подписчиц.