Баян Алагузова показала, как ходит на работу в сельской местности

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова приехала в Павлодарскую область на съемки отечественного фильма с ее участием, сообщает Zakon.kz.

Как поделилась Баян в Instagram, дорога на съемочную площадку началась с перелета из Алматы в Астану. Оттуда она пересела в автомобиль в сопровождении своей помощницы. Муж продюсера Турсен Алагузов отправил ее в дорогу с охраной и корзиной свежих фруктов. Путь оказался дальним.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Баян показала закулисье съемочного процесса в сельской местности.

"Лейла – доктор. Работает в Экибастузе, идет на работу", – подписала актриса кадр.

Ранее мы писали о том, что Баян Алагузова примерила на себя новую профессию.