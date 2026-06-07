Эпатаж на сцене обернулся для казахстанского рэпера неприятными последствиями

Фото: instagram/resmismit

Выступление известного казахстанского рэп-исполнителя Nurik Smit в одном из ночных клубов Алматы закончилось судебным разбирательством и крупным денежным штрафом. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Эпатажное поведение музыканта во время концерта привлекло внимание стражей порядка в ходе мониторинга интернет-пространства. На распространившихся в социальных сетях видеокадрах отчетливо зафиксировано, как артист со сцены публично использует нецензурную брань, полностью игнорируя присутствие зрителей и правила приличия. Реакция полиции на подобный контент последовала незамедлительно. "Подобные действия квалифицируются как проявление мелкого хулиганства и нарушают общественный порядок. Решением суда мужчина подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП", – рассказали в полиции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department) Ранее сообщалось, что алматинские полицейские ловят несовершеннолетних, гуляющих в увеселительных заведениях в позднее время без сопровождения родителей.

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