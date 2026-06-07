#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Эпатаж на сцене обернулся для казахстанского рэпера неприятными последствиями

Эпатаж на сцене обернулся для казахстанского рэпера неприятными последствиями, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 17:22 Фото: instagram/resmismit
Выступление известного казахстанского рэп-исполнителя Nurik Smit в одном из ночных клубов Алматы закончилось судебным разбирательством и крупным денежным штрафом. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Эпатажное поведение музыканта во время концерта привлекло внимание стражей порядка в ходе мониторинга интернет-пространства.

На распространившихся в социальных сетях видеокадрах отчетливо зафиксировано, как артист со сцены публично использует нецензурную брань, полностью игнорируя присутствие зрителей и правила приличия.

Реакция полиции на подобный контент последовала незамедлительно.

"Подобные действия квалифицируются как проявление мелкого хулиганства и нарушают общественный порядок. Решением суда мужчина подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что алматинские полицейские ловят несовершеннолетних, гуляющих в увеселительных заведениях в позднее время без сопровождения родителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Публичный дом выявили полицейские в Бостандыкском районе Алматы
17:44, 07 июня 2026
Массаж с продолжением: подпольное "логово страсти" накрыли в элитном районе Алматы
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
08:49, 06 апреля 2026
Дрифт по улицам Астаны обернулся для водителя BMW штрафами и потерей авто
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
19:27, 19 мая 2026
Разделся и устроил скандал: известного рэпера наказали после выступления в клубе в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: