Эпатаж на сцене обернулся для казахстанского рэпера неприятными последствиями
Фото: instagram/resmismit
Выступление известного казахстанского рэп-исполнителя Nurik Smit в одном из ночных клубов Алматы закончилось судебным разбирательством и крупным денежным штрафом. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.
Эпатажное поведение музыканта во время концерта привлекло внимание стражей порядка в ходе мониторинга интернет-пространства.
На распространившихся в социальных сетях видеокадрах отчетливо зафиксировано, как артист со сцены публично использует нецензурную брань, полностью игнорируя присутствие зрителей и правила приличия.
Реакция полиции на подобный контент последовала незамедлительно.
"Подобные действия квалифицируются как проявление мелкого хулиганства и нарушают общественный порядок. Решением суда мужчина подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что алматинские полицейские ловят несовершеннолетних, гуляющих в увеселительных заведениях в позднее время без сопровождения родителей.
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