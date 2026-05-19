Разделся и устроил скандал: известного рэпера наказали после выступления в клубе в Алматы

Известного казахстанского рэпера наказали после скандального выступления в одном из ночных клубов Алматы. На видеозапись концерта, которая стремительно разлетелась в социальных сетях, оперативно отреагировали в городской полиции, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления полиции Медеуского района установили, что гражданин, называющий себя певцом, находясь в ночном клубе, вел себя вызывающе и сопровождал свои действия нецензурной бранью, нарушая общественный порядок.

Все происходящее исполнитель фиксировал на видео, которое впоследствии распространил в социальных сетях.

"По данному факту правонарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Решением специализированного административного суда города Алматы ему назначен административный штраф в размере 20 МРП", – рассказали стражи порядка.

Ранее соответствующим роликом поделился паблик kris__p__almaty.

Между тем концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста, который должен был состояться в столице Индии Нью-Дели, отменили из соображений безопасности.