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События

Массаж с продолжением: подпольное "логово страсти" накрыли в элитном районе Алматы

Публичный дом выявили полицейские в Бостандыкском районе Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 17:44 Фото: zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы полицейские пресекли деятельность подпольного салона, работавшего под видом боди-массажа. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в одном из частных домов в престижном районе города участковые инспекторы выявили заведение, где под прикрытием оздоровительных услуг оказывались услуги интимного характера.

"В ходе проверки задержаны семь женщин. Все они доставлены в полицию, их личности устанавливаются", – говорится в сообщении ДП.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Приняты меры в отношении администрации заведения.

Ранее сообщалось, что алматинские полицейские ловят несовершеннолетних, гуляющих в увеселительных заведениях в позднее время без сопровождения родителей.

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Канат Болысбек
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