Моргенштерн шокировал поклонников сменой имени и религии

Скандально известный рэп-исполнитель и шоумен Алишер Моргенштерн официально сменил имя и религиозную принадлежность, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Голос Израиля", артист прошел процедуру гиюра и стал иудеем, после чего получил новое имя. На опубликованном видео музыкант запечатлен в традиционной еврейской одежде – белой рубашке, черных брюках и головном уборе – в окружении местных жителей.

"Моргенштерн прошел гиюр и официально стал евреем – и сменил имя с Алишера на Исраэль Йегуда Моргенштерн. Исраэль Йегуда (Алишер) прошел еврейский суд и присоединился к народу Израиля", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна в России оштрафовали на миллионы рублей.