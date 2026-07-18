"Вызов принят?": Димаш Кудайберген сделал неожиданное заявление для поклонников со всего мира

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген объявил необычный конкурс для поклонников со всего мира. Они могут повлиять на новую песню артиста, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 32-летнего народного артиста РК.

"Вызов принят? Совсем скоро стартует мой мировой тур. Я решил записать новую песню на языке той страны, поклонники которой проявят наибольшую активность под этим постом. Напишите в комментариях свою страну, отметьте друзей, и посмотрим, чей фандом окажется самым сильным. Готовы? Поехали!" – неожиданно заявил Кудайберген сегодня, 18 июля 2026 года.

Реакции от армии фанатов из разных уголков планеты Димашу долго ждать не пришлось. Различные фан-клубы артиста пожелали друг другу удачи и победы:

"Чили".

"Таиланд".

"Аргентина".

"Красивое предложение! Всем фан-клубам удачи!"

"Мексика. Дорогой Димаш, песню на испанском языке!"

"Бразилия победит! Готовься петь на бразильском варианте португальского языка!"

"Вперед, латиноамериканские Dears! Мы хотим еще одну песню на испанском языке!"

"Вперед, Латинская Америка! Давайте покажем, кто любит и ждет Димаша больше всех! Аргентина ждет тебя с открытым сердцем, душой и распростертыми объятиями!"

"Извините… простите… мы просто пытаемся вклиниться в очередь… Было бы очень здорово, если бы вы спели на английском, Димаш. Dears из Великобритании, оставьте комментарий ниже, если согласны!"

"Конечно, еще одна песня на испанском языке была бы замечательной. Я не могу выбрать какую-то одну страну, ведь на этом языке говорят во многих странах, и моя Мексика тоже одна из них. Но я уверена, что на каком бы языке ни вышла новая песня, это будет настоящий шедевр".

"Вау! У нас в Латвии 5 утра субботы, но мы всегда с тобой, любимый наш артист! Кстати, уже через неделю чудесная Зарина Алтынбаева будет петь в нашем легендарном зале "Дзинтари" на Рандеву у Лаймы Вайкуле как раз на латышском языке одну из самых известных народных композиций! Может быть, исполнится наша мечта, и ты тоже споешь, а мы поможем! Да, Dears".

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