"Вызов принят?": Димаш Кудайберген сделал неожиданное заявление для поклонников со всего мира
Об этом стало известно из Instagram 32-летнего народного артиста РК.
"Вызов принят? Совсем скоро стартует мой мировой тур. Я решил записать новую песню на языке той страны, поклонники которой проявят наибольшую активность под этим постом. Напишите в комментариях свою страну, отметьте друзей, и посмотрим, чей фандом окажется самым сильным. Готовы? Поехали!" – неожиданно заявил Кудайберген сегодня, 18 июля 2026 года.
Реакции от армии фанатов из разных уголков планеты Димашу долго ждать не пришлось. Различные фан-клубы артиста пожелали друг другу удачи и победы:
- "Чили".
- "Таиланд".
- "Аргентина".
- "Красивое предложение! Всем фан-клубам удачи!"
- "Мексика. Дорогой Димаш, песню на испанском языке!"
- "Бразилия победит! Готовься петь на бразильском варианте португальского языка!"
- "Вперед, латиноамериканские Dears! Мы хотим еще одну песню на испанском языке!"
- "Вперед, Латинская Америка! Давайте покажем, кто любит и ждет Димаша больше всех! Аргентина ждет тебя с открытым сердцем, душой и распростертыми объятиями!"
- "Извините… простите… мы просто пытаемся вклиниться в очередь… Было бы очень здорово, если бы вы спели на английском, Димаш. Dears из Великобритании, оставьте комментарий ниже, если согласны!"
- "Конечно, еще одна песня на испанском языке была бы замечательной. Я не могу выбрать какую-то одну страну, ведь на этом языке говорят во многих странах, и моя Мексика тоже одна из них. Но я уверена, что на каком бы языке ни вышла новая песня, это будет настоящий шедевр".
- "Вау! У нас в Латвии 5 утра субботы, но мы всегда с тобой, любимый наш артист! Кстати, уже через неделю чудесная Зарина Алтынбаева будет петь в нашем легендарном зале "Дзинтари" на Рандеву у Лаймы Вайкуле как раз на латышском языке одну из самых известных народных композиций! Может быть, исполнится наша мечта, и ты тоже споешь, а мы поможем! Да, Dears".
Ранее мы писали, что Раушан Кудайберген поддержала челлендж Димаша и получила мгновенную реакцию от брата. Поклонники Кудайбергена восхитились танцем единственной сестренки и объявили ее победительницей челленджа.