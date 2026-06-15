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Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан в Казахстане: первые кадры съемок "Доспехов Бога 4: Ультиматум" стартовали в Мангистау

Съемки &quot;Доспехов Бога 4: Ультиматум&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:03 Фото: акимат Мангистауской области
В Мангистауской области начались съемки нашумевшего международного кинопроекта "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием легендарного актера мирового кино Джеки Чана.

В рамках кинопроекта, инициаторами которого являются компания Sәlem Entertainment и Dala edge Creative tech park, уже сделаны первые кадры кинопроекта на уникальных природных ландшафтах Мангистау.

Съемки "Доспехов Бога 4: Ультиматум", фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:03

Фото: акимат Мангистауской области

Одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра Мангистауской области, где в период с 7 по 12 июня съемочная группа  в количестве 35 человек провела съемочные работы.

Акимат Мангистауской области в лице акима региона Нурдаулета Килыбая встретил творческую команду, проявив широкое гостеприимство, оказал всестороннюю поддержку в реализации масштабного международного кинопроекта.

Съемки "Доспехов Бога 4: Ультиматум", фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:03

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках встречи обсуждались вопросы развития креативной индустрии в регионе, производства кино- и телепроектов, создания качественного медиаконтента для молодежи, а также продвижения туристического и культурного потенциала Мангистау на международном уровне.

"Мангистау обладает уникальными конкурентными преимуществами для реализации масштабных проектов в сфере киноиндустрии. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на развитие креативной экономики, продвижение культурного наследия и укрепление туристической привлекательности региона", – отметил аким области Нурдаулет Килыбай.
Съемки "Доспехов Бога 4: Ультиматум", фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:03

Фото: акимат Мангистауской области

Данный проект является важным событием для отечественной киноиндустрии и откроет новые возможности для продвижения внутреннего туризма на мировой арене. Демонстрация уникальных природных и исторических достопримечательностей региона в международном кинопроекте позволит привлечь внимание многомиллионной аудитории, будет способствовать развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности и укреплению международного имиджа региона и в целом страны.

Съемки планируют завершить уже в этом году, и в прокат выйдет в феврале 2027 года.

Съемки "Доспехов Бога 4: Ультиматум", фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:03

Фото: акимат Мангистауской области

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Айсулу Омарова
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