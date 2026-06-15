Джеки Чан в Казахстане: первые кадры съемок "Доспехов Бога 4: Ультиматум" стартовали в Мангистау
В рамках кинопроекта, инициаторами которого являются компания Sәlem Entertainment и Dala edge Creative tech park, уже сделаны первые кадры кинопроекта на уникальных природных ландшафтах Мангистау.
Одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра Мангистауской области, где в период с 7 по 12 июня съемочная группа в количестве 35 человек провела съемочные работы.
Акимат Мангистауской области в лице акима региона Нурдаулета Килыбая встретил творческую команду, проявив широкое гостеприимство, оказал всестороннюю поддержку в реализации масштабного международного кинопроекта.
В рамках встречи обсуждались вопросы развития креативной индустрии в регионе, производства кино- и телепроектов, создания качественного медиаконтента для молодежи, а также продвижения туристического и культурного потенциала Мангистау на международном уровне.
"Мангистау обладает уникальными конкурентными преимуществами для реализации масштабных проектов в сфере киноиндустрии. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на развитие креативной экономики, продвижение культурного наследия и укрепление туристической привлекательности региона", – отметил аким области Нурдаулет Килыбай.
Данный проект является важным событием для отечественной киноиндустрии и откроет новые возможности для продвижения внутреннего туризма на мировой арене. Демонстрация уникальных природных и исторических достопримечательностей региона в международном кинопроекте позволит привлечь внимание многомиллионной аудитории, будет способствовать развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности и укреплению международного имиджа региона и в целом страны.
Съемки планируют завершить уже в этом году, и в прокат выйдет в феврале 2027 года.