В Алматы состоялась премьера фильма "Властелины Вселенной"

10 июня в кинотеатре "Chaplin" (г. Алматы, ТРЦ "MEGA Alma-Ata", ул. Розыбакиева, 247а) состоялась премьера нового приключенческого фэнтези-фильма "Властелины Вселенной", основанного на одной из самых известных франшиз в мире.

Гостей вечера ждала насыщенная развлекательная программа, вдохновленная атмосферой фильма, также была установлена брендированная пресс-стена, работала фотобудка с моментальной печатью фотографий в эксклюзивных рамках фильма, а музыкальное настроение вечера создавал DJ-сет.

Фото: Ruslan Ziganshin

Партнером мероприятия выступил бренд Instax. В течение всего вечера представители бренда фотографировали гостей на камеры мгновенной печати, позволяя каждому унести с собой памятный снимок с премьеры.

Фото: Ruslan Ziganshin

Среди гостей мероприятия были инфлюенсеры Азиза Айбадуллина (@twigbyzeezoo), Разия Кузиева (@razziyuwa), Сара Шакет (@kiingsarah) и Диас Алпысбай (@sixtyrich), а также представители казахстанской киноиндустрии Тамирис Жангазинова, Нурай Жеткерген и Санжар Галымжанов. Премьеру также посетили деятели культуры, представители СМИ и индустрии развлечений.

Информационными партнерами премьеры стал Zakon.kz – одно из ведущих новостных изданий Казахстана, освещающее актуальные события в стране и мире, а также Insider Kazakhstan – медиаплатформа про музыкантов и креаторов Казахстана.

Фото: Ruslan Ziganshin

Также в рамках поддержки премьеры фильма у входа в ТРЦ Dostyk Plaza была установлена тематическая арт-инсталляция с культовым мечом главного героя, который занимает центральное место в истории, влияя на судьбу персонажа.

"Властелины Вселенной" – эпическое приключение о молодом человеке, который неожиданно узнает, что является наследником королевской династии далекой планеты. Чтобы спасти свой мир от надвигающейся угрозы, ему предстоит отыскать могущественный волшебный меч, раскрыть свое предназначение и вступить в борьбу за будущее королевства.

Фото: Ruslan Ziganshin

Главные роли в фильме исполнили Морена Баккарин, Идрис Эльба, Элисон Бри, Джаред Лето и Кристен Уиг.

Фильм "Властелины Вселенной" уже во всех кинотеатрах Казахстана!

Партнерский материал