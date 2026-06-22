В Алматы прошла премьера "Истории игрушек 5"
Проект на протяжении многих лет остается одной из самых любимых историй для зрителей по всему миру. Гостей премьеры ждала интересная развлекательная программа, вдохновленная миром "Истории игрушек 5". В фойе кинотеатра были оформлены тематические фотозоны, работала интерактивная фотобудка и LED-экраны.
Премьеру посетили известные представители казахстанского шоу-бизнеса, киноиндустрии и медиа, среди которых Асель Сагатова, Галым Калиакбаров, Данияр Отеген (Ringo), Сакен Кагаров, Улугбек Шарипов и Индира Едильбаева, а также представители СМИ, блогеры, партнеры и поклонники культовой анимационной серии.
Генеральным спонсором показа выступил Kino.kz – одна из ведущих онлайн-платформ, объединяющая киноафишу и продажу билетов, благодаря которым мероприятие получилось по-настоящему запоминающимся и живым.
Особое внимание было уделено казахскому дубляжу мультфильма. "История игрушек 5" выходит в прокат с профессиональной озвучкой на казахский язык, благодаря которой зрители смогут насладиться любимой историей на родном языке.
В казахском дубляже приняли участие:
- Абильмансур Сериков – Слинки, доктор Жангак (Dr. Nutcase), Пицца;
- Бота Мия – Долли;
- Асан Мажит – мистер Колючка, Гном;
- Зарина Кармен – Трикси, мама Бонни;
- Шах-Мурат Ордабаев – Рекс в казахской и русской версиях фильма, а также режиссер казахского дубляжа.
В русской версии фильма роли озвучили:
- Ахмад Хельми – Робот, Папа-Турист;
- Алихан Лепесбаев – Вуди;
- Бактияр Байсерик – Атлас;
- Ольга Бобрик – Лилипад, а также режиссер дубляжа русской версии.
Для зрителей также были подготовлены эксклюзивные бэкстейдж-видео с участием актеров дубляжа, которые рассказывают о процессе озвучивания персонажей и делятся впечатлениями от работы над проектом.
Стоит отметить, что Disney за последние годы выпустила более десяти фильмов с казахским дубляжом, включая "Головоломку 2", "Моану 2", "Муфаса: Король Лев", "Белоснежка", "Лило и Стич", "Зверополис 2" и другие крупные релизы студии.
Добавим, что в новой главе легендарной франшизы Disney и Pixar "История игрушек 5" зрителей вновь ждет встреча с любимыми героями, и на этот раз это противостояние игрушек с технологиями. Работа Вуди, Базз Лайтера, Джесси и всей остальной команды оказывается под угрозой, когда они сталкиваются с Лилипад – совершенно новым планшетным устройством, у которого есть собственные революционные идеи о том, что лучше для их ребенка Бонни. Останется ли время для игр прежним?Режиссером выступает лауреат премии "Оскар" Эндрю Стэнтон, сорежиссером – Кенна Харрис, продюсером – Линдси Коллинз.
В фильме звучит оригинальная песня "I Knew It, I Knew You" в исполнении Тейлор Свифт, написанная и спродюсированная Свифт совместно с Джеком Антоноффом.
Также к своим культовым ролям возвращаются Том Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак, подарившие голоса Вуди, Баззу Лайтеру и Джесси в оригинальной версии мультфильма.
Партнерский материал