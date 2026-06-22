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Культура и шоу-бизнес

В Алматы прошла премьера "Истории игрушек 5"

Фото: Ruslan Ziganshin, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:42 Фото: Ruslan Ziganshin
17 июня в кинотеатре "Chaplin Cinemas", расположенном в ТРЦ MEGA Alma-Ata, состоялась долгожданная премьера анимационного фильма "История игрушек 5" – новой главы легендарной франшизы Disney и Pixar.

Проект на протяжении многих лет остается одной из самых любимых историй для зрителей по всему миру. Гостей премьеры ждала интересная развлекательная программа, вдохновленная миром "Истории игрушек 5". В фойе кинотеатра были оформлены тематические фотозоны, работала интерактивная фотобудка и LED-экраны.

Премьеру посетили известные представители казахстанского шоу-бизнеса, киноиндустрии и медиа, среди которых Асель Сагатова, Галым Калиакбаров, Данияр Отеген (Ringo), Сакен Кагаров, Улугбек Шарипов и Индира Едильбаева, а также представители СМИ, блогеры, партнеры и поклонники культовой анимационной серии.

Фото: Ruslan Ziganshin, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:42

Фото: Ruslan Ziganshin

Генеральным спонсором показа выступил Kino.kz – одна из ведущих онлайн-платформ, объединяющая киноафишу и продажу билетов, благодаря которым мероприятие получилось по-настоящему запоминающимся и живым.

Особое внимание было уделено казахскому дубляжу мультфильма. "История игрушек 5" выходит в прокат с профессиональной озвучкой на казахский язык, благодаря которой зрители смогут насладиться любимой историей на родном языке.

В казахском дубляже приняли участие:

  • Абильмансур Сериков – Слинки, доктор Жангак (Dr. Nutcase), Пицца;
  • Бота Мия – Долли;
  • Асан Мажит – мистер Колючка, Гном;
  • Зарина Кармен – Трикси, мама Бонни;
  • Шах-Мурат Ордабаев – Рекс в казахской и русской версиях фильма, а также режиссер казахского дубляжа.

В русской версии фильма роли озвучили:

  • Ахмад Хельми – Робот, Папа-Турист;
  • Алихан Лепесбаев – Вуди;​
  • ⁠Бактияр Байсерик – Атлас;
  • Ольга Бобрик – Лилипад, а также режиссер дубляжа русской версии.

Для зрителей также были подготовлены эксклюзивные бэкстейдж-видео с участием актеров дубляжа, которые рассказывают о процессе озвучивания персонажей и делятся впечатлениями от работы над проектом.

Стоит отметить, что Disney за последние годы выпустила более десяти фильмов с казахским дубляжом, включая "Головоломку 2", "Моану 2", "Муфаса: Король Лев", "Белоснежка", "Лило и Стич", "Зверополис 2" и другие крупные релизы студии.

Фото: Ruslan Ziganshin, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:42

Фото: Ruslan Ziganshin

Добавим, что в новой главе легендарной франшизы Disney и Pixar "История игрушек 5" зрителей вновь ждет встреча с любимыми героями, и на этот раз это противостояние игрушек с технологиями. Работа Вуди, Базз Лайтера, Джесси и всей остальной команды оказывается под угрозой, когда они сталкиваются с Лилипад – совершенно новым планшетным устройством, у которого есть собственные революционные идеи о том, что лучше для их ребенка Бонни. Останется ли время для игр прежним?Режиссером выступает лауреат премии "Оскар" Эндрю Стэнтон, сорежиссером – Кенна Харрис, продюсером – Линдси Коллинз.

Фото: Ruslan Ziganshin, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:42

Фото: Ruslan Ziganshin

В фильме звучит оригинальная песня "I Knew It, I Knew You" в исполнении Тейлор Свифт, написанная и спродюсированная Свифт совместно с Джеком Антоноффом.

Также к своим культовым ролям возвращаются Том Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак, подарившие голоса Вуди, Баззу Лайтеру и Джесси в оригинальной версии мультфильма.

Партнерский материал

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Канат Болысбек
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