Глобальный ажиотаж: Димаш анонсировал новый трек
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал выход новой песни, чем вызвал большой интерес у поклонников по всему миру, сообщает Zakon.kz.
Видео об этом он опубликовал в Instagram. На кадрах артист появляется под звуки домбры и прикладывает палец к губам, призывая к молчанию.
"Новая песня. Новая атмосфера. Новая энергия. 00:00 в каждой стране. На всех стриминговых платформах. Давайте соберемся вместе и зажжем. Вы со мной?" – подписал пост артист.
Пост артиста вызвал активную реакцию фанатов. Пользователи социальных сетей с нетерпением ожидают новый релиз и оставляют многочисленные комментарии, выражая восторг и поддержку:
– Сеньор, вы вообще не отдыхаете?
– Спасибо за столько прекрасных музыкальных произведений, которые меняют нашу жизнь.
– Ура, мы долго ждали выхода песни! Супер!
– Но как же так? Более счастливой и взволнованной ты меня не можешь сделать, это наверняка снова очередной шедевр.
– Ну Димаш! Обожаю твои сюрпризы! Ты ломаешь стереотип, что понедельник – день тяжелый!
Ранее Димаш исполнил мечту школьников и сделал им подарок.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript