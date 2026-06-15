Глобальный ажиотаж: Димаш анонсировал новый трек

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал выход новой песни, чем вызвал большой интерес у поклонников по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Видео об этом он опубликовал в Instagram. На кадрах артист появляется под звуки домбры и прикладывает палец к губам, призывая к молчанию.

"Новая песня. Новая атмосфера. Новая энергия. 00:00 в каждой стране. На всех стриминговых платформах. Давайте соберемся вместе и зажжем. Вы со мной?" – подписал пост артист.

Пост артиста вызвал активную реакцию фанатов. Пользователи социальных сетей с нетерпением ожидают новый релиз и оставляют многочисленные комментарии, выражая восторг и поддержку:

– Сеньор, вы вообще не отдыхаете?

– Спасибо за столько прекрасных музыкальных произведений, которые меняют нашу жизнь. – Ура, мы долго ждали выхода песни! Супер! – Но как же так? Более счастливой и взволнованной ты меня не можешь сделать, это наверняка снова очередной шедевр. – Ну Димаш! Обожаю твои сюрпризы! Ты ломаешь стереотип, что понедельник – день тяжелый!

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