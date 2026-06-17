Умерла звезда "Лило и Стич" и "Звонка" Дэвей Чейз

Американская актриса и актриса озвучивания Дэвей Чейз, известная по фильмам Лило и Стич и Звонок, скончалась в возрасте 35 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные менингитом, сообщает Zakon.kz.

О смерти актрисы порталу Deadline рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес. По его словам, незадолго до смерти у Чейз диагностировали менингит и несколько серьезных инфекций крови. Состояние актрисы быстро ухудшилось, что привело к развитию сепсиса и отказу органов.

Дэвей Чейз родилась в 1990 году в Лас-Вегас и начала актерскую карьеру еще в детстве. Она снималась в популярных телесериалах, а широкую известность получила благодаря озвучиванию Лило в мультфильме Disney "Лило и Стич". Позже актриса вернулась к этой роли в продолжениях картины и телевизионном сериале.

В том же 2002 году Чейз сыграла Самару Морган в фильме ужасов "Звонок". Образ загадочной девочки с длинными волосами принес ей награду MTV Movie Awards в номинации "Лучший злодей", сделав актрису одной из самых узнаваемых юных звезд своего времени.

В последние годы Чейз практически не появлялась на экране. По словам близких, она столкнулась с рядом жизненных трудностей и проблем со здоровьем. Последней ее работой в кино стал фильм Jack Goes Home, после чего актриса отошла от публичной деятельности.

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