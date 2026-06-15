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Культура и шоу-бизнес

Умерла "королева эпизодов" из "Кухни" и "Интернов" Татьяна Плетнева

умерла Татьяна Плетнева, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 01:13 Фото: kino-teatr.ru/Татьяна Плетнева
В возрасте 48 лет умерла актриса театра и кино Татьяна Плетнева, сообщает Zakon.kz.

 Об этом РИА Новости рассказали ее родственники.

"Танюша от нас ушла, для нас это большая потеря", – отметила собеседница агентства.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, сотрудничала с театрами Санкт-Петербурга и входила в состав Гильдии актеров кино России.

За годы творческой деятельности актриса приняла участие более чем в 180 фильмах и сериалах. Благодаря множеству ярких эпизодических ролей зрители и коллеги называли ее "королевой эпизодов".

Плетнева запомнилась зрителям по работам в популярных проектах "Кухня", "Склифосовский", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Интерны", "СашаТаня", "Счастливы вместе", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Звоните ДиКаприо!". В последние годы она также снималась в проектах "Кибердеревня" и "Царевна-лягушка".

Информации о дате и месте прощания с актрисой пока нет.

Ранее сообщалось, что в Турции обсуждают смерть актрисы Эдже Иртем.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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