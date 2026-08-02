Умер звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе
По данным Deadline, актера нашли мертвым 1 августа 2026 года в его доме в Бронксе. Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Судебно-медицинская экспертиза не проводит расследование.
Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе. После службы во Вьетнаме он окончил Университет Пейс и начал актерскую карьеру. До всемирной известности снимался в фильмах "Славные парни", "Путь Карлито" и "Готти".
Наибольшую популярность актеру принесла роль Биг Пусси – близкого друга Тони Сопрано, ставшего информатором ФБР. Его гибель стала одной из самых запоминающихся сцен сериала.
За свою карьеру Пасторе также снялся в фильмах "Микки Голубые Глаза", "История акулы", "Мальчишник в Вегасе", "Револьвер" и других проектах, а также регулярно появлялся в телесериалах и реалити-шоу.
У актера остались дочь, зять и внучка.