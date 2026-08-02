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Культура и шоу-бизнес

Умер звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе

Винсент Пасторе, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 10:58 Фото: kino-teatr.ru
Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в сериале Клан Сопрано, скончался в возрасте 80 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Deadline, актера нашли мертвым 1 августа 2026 года в его доме в Бронксе. Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Судебно-медицинская экспертиза не проводит расследование.

Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе. После службы во Вьетнаме он окончил Университет Пейс и начал актерскую карьеру. До всемирной известности снимался в фильмах "Славные парни", "Путь Карлито" и "Готти".

Наибольшую популярность актеру принесла роль Биг Пусси – близкого друга Тони Сопрано, ставшего информатором ФБР. Его гибель стала одной из самых запоминающихся сцен сериала.

За свою карьеру Пасторе также снялся в фильмах "Микки Голубые Глаза", "История акулы", "Мальчишник в Вегасе", "Револьвер" и других проектах, а также регулярно появлялся в телесериалах и реалити-шоу.

У актера остались дочь, зять и внучка.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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